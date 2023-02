Fue presentado en el día de ayer ante la justicia a fin de que el Municipio se abstenga del cobro de la tasa de estacionamiento medido. “Es algo que dijimos que íbamos a hacer, lo anticipamos en el recinto del Concejo Deliberante y hoy lo hacemos, porque hay varias fallas que hacen ilegal el que nos cobren a los vecinos por estacionar” dijo el concejal de JUNTOS, Marcelo Matzkin.

El concejal Marcelo Matzkin (JUNTOS) presentó una acción de amparo ante la justicia para que se frene el cobro del estacionamiento medido en Zárate, por ello dijo “estamos ante otro atropello del Municipio contra los vecinos, quisieron implementar el estacionamiento medido de una forma tan desprolija que ni siquiera enviaron al Concejo Deliberante la zona de delimitación afectada, entre otras cuestiones” y agregó que “se están terminando los días en que Cáffaro puede hacer lo que se le ocurre, siempre en desmedro del bolsillo de los zarateños”.

Asimismo remarcó que desde JUNTOS van a llamar a una conferencia de prensa para explicar los alcances del amparo presentado y “vamos a estar del lado de la gente, con sentido común y con sentido de los que trabajan con el auto, sean comerciantes, proveedores o vecinos a quienes se les va a seguir metiendo la mano en el bolsillo. ¿No les alcanzó con subir las tasas a los comerciantes, y dejar la sobretasa que va al basket que pagan los que van a pagar el estacionamiento en la vereda de su comercio?”.

“Tenemos que tener un municipio que gestione bien, no con manotazos de ahogado donde no pueden resolver ni el ordenamiento del espacio público, ni la seguridad, ni el tema del agua y destinan el dinero en cosas que no son prioritarias para el vecino, esperemos que la justicia nos convalide esto a los zarateños” finalizó Matzkin.