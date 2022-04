Sin el acompañamiento de la mesa de enlace, productores y referentes del campo del interior del país protestaron en la Capital Federal.

Productores y entidades representativas del campo llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), llevaron adelante el anunciado "tractorazo" para marcarle la cancha al Gobierno de Alberto Fernández con una serie de consignas a reclamar.

Sin el apoyo de la Mesa de Enlace, pero sí de la Sociedad Rural y representantes de la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, ruralistas que se identificaron como "autoconvocados" arribaron con sus tractores para manifestarse en contra de algunas políticas del gobierno como las retenciones y la propuesta de un impuesto a la renta inesperada.

El expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Cambiemos, Luis Etchevehere, manifestó que este es "el llamado de atención que tiene que tener el Gobierno del interior productivo que permanentemente recibe ataques, parece el culpable de todos los males y genera el 75% de los dólares en Argentina".

La postura en contra de la propuesta de cobrar un impuesto a la renta inesperada, según el gobierno, no alcanzaría al sector del agro. Así lo expresó el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, al señalar que “el productor argentino no captó la renta inesperada porque vendió su producción a precios pre-guerra" y "tiene que sembrar y encarar la próxima cosecha con un 60% de incremento de los fertilizantes".

Por su parte, Carlos Achetoni, desde la Sociedad Agraria manifestó que "el diálogo con Domínguez es bueno, pero no es fructífero porque no se refleja en las decisiones; decía que no van a aumentar las retenciones, pero el problema es que necesitamos que bajen porque es algo que saca del circuito a pequeños y medianos productores".

Otro representante del Gobierno, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró a CNN Radio que "el tractorazo lo lleva adelante un sector que es un brazo político de Juntos por el Cambio", a lo que agregó que el sector que marcha "no es el campo, de hecho las principales entidades no quisieron acompañar el reclamo".

Pese a que se mencionó hasta el cansancio el carácter "autoconvocado" del tractorazo, hubo fuerte presencia política, especialmente de Juntos por el Cambio con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Patricia Bullrich, intendentes y legisladores.

"Acompañamos a nuestra producción, el campo que genera trabajo, que invierte. Esto es el hartazgo de una Argentina que pide que dejen de atacar al que genera recursos", señaló por su parte Diego Santilli.

Por su parte, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia manifestó su apoyo porque "no es solo el campo, sino la industria del campo; acompañamos a los que trabajan y dan trabajo, estamos convencidos que si al campo le va bien, al país le va mejor".

"Nos sorprende escuchar hablar de ganancia inesperada porque venimos de 3 años de seca en toda la zona de Ramallo y San Nicolas, de eso hay que ocuparse", marcó el alcalde.

A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta marcó su acompañamiento “porque solo piden que los dejen trabajar y producir más, no hay margen para mas impuestos, por eso acompaño siempre voy a estar del lado de los trabajadores, de los que invierten. Hay que salir de la propuesta del Gobierno de trabajadores contra trabajadores, somos todos argentinos”.