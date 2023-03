El arquero titular del Club Atlético Puerto Nuevo reveló a través de sus redes sociales el intento de coima que recibió por parte de un Director Técnico.

El lunes, el Portuario consiguió su primera victoria del campeonato de Primera C (llevaba un empate y 4 derrotas). Pero logró superar a Leandro Alem por 1 a 0.

Al finalizar el encuentro, el guardametas del equipo campanense se expresó en las historias de su instagram: "Este triunfo se lo dedico a esa persona que me llamó, que está metido en las apuestas, lo peor es que fue técnico de un equipo grande de zona sur y me ofreció dólares para que me tire para atrás".

Las palabras de Balbuena trajeron las sospechas sobre las apuestas en el fútbol de ascenso argentino. En su denuncia continuó: "Encima sigue dirigiendo en el exterior. Es increíble que un actual dt esté metido en apuestas y ofrezca esto a los jugadores".

Finalmente, cerró la historia diciendo: "Somos un club humilde, con carencias como todos los clubes de ascenso, pero jámas en mi vida aceptaría algo que perjudique al club del cual me siento un hincha más".

El testimonio de Balbuena podría originar una investigación judicial, ya que resulta ilegal la intervención de deportistas profesionales, entrenadores y dirigentes del fútbol, en apuestas. El año pasado, un escándalo similar tuvo lugar en el Club El Porvenir, que actualmente milita en la divisional D.

El arquero Diego Córdoba, de la mencionada institución, fue uno de los que prestó declaración y reveló lo sucedido: “Un compañero me ofreció 100 dólares por perder el primer tiempo contra Berazategui, a lo que yo me opongo terminantemente, por lo que me dice que no cuente nada a nadie para que él no se queme”.

“Después, recibí un llamado de una persona que se presentó como B.S, quien me dijo que trabaja con una empresa de representantes y me invitó a tener una reunión... Aclaro que concurrí suponiendo que me iba a ofrecer su representación... Luego de presentarse me dijo que él trabaja con jugadores, pero que éstos le deben realizar un favor: en algunos partidos sus representados deben hacer lo que ese grupo de representantes le ordenen”, dijo en una parte de su declaración, publicada por el sitio de noticias TN.

En este caso, le pidieron que contra Berazategui se deje hacer dos o tres goles en el primer tiempo, y hacer un penal. Por los goles le iban a pagar 300 dólares y por el penal 100 dólares más, algo que el portero rechazó.

Otro de los futbolistas que prestó declaración, Iván Massi, mencionó a un arquero de otro club de Primera C, como el nexo con el grupo de representantes: “Me llamó y me dijo que él trabaja para un grupo de representantes y que la condición para representar jugadores era ir para atrás o perjudicar al equipo cuando la empresa se lo pidiera. Le respondí que no me interesaba”.

Los arreglos consistían en provocar córner, goles, penales, tirar el equipo para atrás y que por eso le pagaban sumas de dinero de entre 10 y 15 mil pesos, según especificó Massi en la denuncia que investiga la Unidad Fiscal número 6 de Lanús.

FUENTE: Campana Noticias