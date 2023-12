El angustiante reclamo de los vecinos rurales de Zárate: "somos invisibles. Estamos abandonados, no tenemos luz ni agua"

En la madrugada del domingo pasado, una feroz tormenta azotó la Provincia de Buenos Aires y en Zárate las consecuencias fueron tremendas. La Ciudad quedó paralizada y el Partido a oscuras. Acercándonos a la semana de lo sucedido, lenta y trabajosamente se fue volviendo a la normalidad aunque no en su totalidad por ejemplo en el sector rural el tema sigue complicado y los vecinos se comunicaron con este medio...

"En todos los cuarteles rurales no hay luz y es una superficie varias veces superior a la ciudad de Zarate. No entendemos porque desde el Municipio y Cooperativa nos ignoran, hay más de cien postes caídos, además de reportes de transformadores en la misma situación, es todo un desastre", le contaban vecinos del camino de la Chanchería hacia el Tatú al cronista de este Portal.

"Pasan los días y este desastre sigue igual. Somos invisibles nadie se preocupa por la situación, estamos abandonados", remarcan y preguntan "¿cuanto tiempo un usuario puede quedarse sin luz?...¿24, 48 hs., una semana?. ¿Es razonable?".

Por otra parte, desde el barrio La Pesquería también manifestaron su enojo y amenazan con cortar la Ruta 193... "desde el día de la tormenta, madrugada del domingo, 3:00 am estamos sin luz. No tenemos agua, hay criaturas, gente mayor, tenemos animales, se no están pudriendo las cosas del frizer".

"Nadie vino y vivimos a metros de la casa de nuestro intendente. Estamos al designio de Dios", aseveraron.