En congruencia y continuidad con los dos artículos anteriores que escribí y publicó "Enlace Crítico", seguiré refiriéndome al "nosotros" con el cual designé y designo a las personas que no tenemos un poder públicamente reconocido, que no participamos de macro decisiones que "nos" influyen en lo cotidiano y concreto, que solemos ser ignorados por quienes sí las toman. Y que, de acuerdo al bello y profundo poema de Jorge Luis Borges, "Los Justos", somos los que estamos "salvando el mundo".

Tomaré, una vez más, en consideración (ya lo he hecho en otros artículos) lo que plantea Erich Fromm (1900 - 1980) en "El arte de amar".

Escribe el autor:

"El amor es un poder activo en los seres humanos; un poder que atraviesa las barreras que separan a un ser humano de sus semejantes y lo une a los demás; el amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento, y no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad".

Amor conyugal, amor de pareja, amor fraternal, amor a los padres, amor a los hijos, sobrinos, alumnos, niños, amor a seres vivos no humanos…

Dice Erich Fromm:

"El amor es una actividad, no un afecto pasivo; es un 'estar continuado', no un 'súbito arranque'. En el sentido más general puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente DAR; no, recibir.

(...)

...la esfera más importante del dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente humano. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene de su propia vida. Ello no significa sacrificar su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en ella (...) Algo nace en el acto de dar, y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la vida que nace para ambas".

Además del elemento de "dar", Erich Fromm plantea otros cuatro elementos comunes a todas las formas del amor.

El primero de esos elementos es "cuidado". Ninguna declaración de amor de una mamá nos resultaría sincera si vemos que descuida al niño. No creeríamos que una persona ame a las plantas que dice amar si no las riega.

Escribe Erich Fromm:

"El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos".

El segundo elemento es "responsabilidad". Responsabilidad, no con el sentido de un deber impuesto desde el exterior.

Responsabilidad como acto voluntario de responder a las necesidades, expresadas o no, de otro ser humano (o no humano). Plantea Erich Fromm que ser responsable significa estar dispuesto a responder. "La persona que ama, responde".

Otro elemento es respeto. Respeto proviene de "respicere", mirar. Se trata de ver a la persona tal como es, con conciencia de su individualidad única. "Respetar significa que la otra persona crezca y se desarrolle tal como es".

Por último, conocimiento. No se trata de un conocimiento científico o racional, sino del conocimiento intuitivo y sensible dado por la unión con lo que amamos. Conocimiento que no intenta penetrar en los secretos del otro. "...el ser humano, en sus aspectos humanos, es un secreto para sí mismo -y para sus semejantes -. Nos conocemos y, a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestros semejantes y, sin embargo, no los conocemos, porque no somos una cosa, y tampoco lo son nuestros semejantes".

Casi con excesiva frecuencia escuchamos decir (por televisión, por ejemplo) a actores, locutores, conductores de programas, a deportistas, a políticos la expresión: "Los amo".

"Nos" aman. ¿A "nosotros"?, ¿"Nos" cuidan?, ¿se responsabilizan por "nosotros"?, ¿"nos" respetan (es decir, "nos" miran como somos)?, ¿"nos" conocen?

¿"Nos" aman y aman al mundo quienes conducen procesos (políticos, económicos, medioambientales) que ponen en riesgo al Planeta y a las especies que lo habitan?

Expresar el amor abstracto, el amor a las grandes entidades, suele ser más fácil y menos comprobable que ejercer el amor personalizado.

Es más comprometido amar a un ser humano y realizar acciones coherentes con ese amor que expresar indiscriminadamente el amor a la humanidad.

Es más comprometido y requiere de mí conductas inmediatas amar a un argentino o residente en Argentina que está detrás de mí en la fila del colectivo y que dejo pasar antes que yo porque así lo requieren sus circunstancias que amar a la Patria y su Bandera (sumamente valorable, por otra parte).

Es más comprometido amar, y actuar en consecuencia, a quienes, arriesgando sus vidas, fueron "esenciales" en un largo proceso de pandemia sin vacuna (personal de salud, personas trabajando en el rubro alimentación, conductores de medios públicos de transporte, empleados de un supermercado, servidores públicos…) que amar a los "próceres que forjaron nuestra Nación" (de acciones sumamente valientes y valorables, también).

Es más comprometido amar a los niños que mantuvieron una conducta ejemplar durante la pandemia, comprensiva y colaboradora, en el contexto personal de tener mucho miedo y cuyas infancias se vieron distorsionadas que amar a "la niñez".

Como también es más comprometido amar a ese niño chiquilín de bachín ("Chiquilín / dame un ramo de vos / Así salgo a vender / Mis vergüenzas en flor. Baleáme con tres rosas / que duelan a cuenta del hambre / que no te entendí / Cihquilín', Ferrer y Piazzolla) que amar a "la infancia desprotegida".

¡Tantas veces escuchamos decir que el amor salvará al mundo!

Por eso, en estas líneas, me estoy refiriendo al amor entre quienes, de acuerdo al mencionado poema de Borges

estamos "salvando el mundo". El amor entre "nosotros". Sin grandilocuencias. Sin audiencias. Sin rating. Sin especulaciones. Sin pretensiones de ganar posiciones.

El amor que activamente pone en juego una persona cuando golpea la puerta de su vecino para preguntarle si necesita algo.

El amor de una persona que recoge y cura a un perro que se estaba muriendo.

El amor de Doña Ersilia en Morón que todos los días camino a la panadería pasaba por mi casa para llevar el dinero y la bolsa para comprar el pan así mi mamá podía no ir a la panadería.

El amor de los vecinos que durmieron por turnos una noche para que siempre hubiera alguien levantado para evitar que todos los miembros de una familia, que habían salido e iban a llegar muy tarde, se cayeran en el pozo ciego que se había abierto.

El amor de una persona que no se separa de un niño que se perdió en la calle y no encuentra a sus padres, hasta que puede ubicarlos y entregarles el niño.

El amor de una persona que acompaña a la noche a un sanatorio a otra persona mayor que se siente mal y sólo se va cuando son localizados los hijos.

Erich Fromm fue y es, a través de sus libros, uno de mis grandes maestros.

Me permití, en publicaciones anteriores, agregar un quinto elemento a los cuatro que acompañan al elemento "dar" en una relación de amor.

Ese elemento que me permito agregar es el elemento "admiración".

Pienso que no se ama lo que no se admira.

Esta admiración no significa que visualizo al otro como perfecto y lo idealizo.

De esa manera no estaría teniendo en cuenta el elemento "respeto" (respicere = mirar). Estaría idealizando al otro y no estaría relacionándome con ese otro como es. Estaría proyectando sobre él consideraciones ideales que no se sostienen en el tiempo porque el "otro real" aparece en algún momento.

Admirar, significa, en el planteo que propongo, reconocer en el otro la existencia de un elemento o unos elementos que constituye/n en mi concepción de vida valores positivos.

Admiro la capacidad y la voluntad de la persona que toca la puerta del vecino para saber si necesita algo. Admiro la capacidad y actitud del vecino de agradecer y explicitar su necesidad.

Admiro la capacidad y voluntad de una persona que recoge un perro lastimado para procurar curarlo. Admiro al perrito, por su resistencia y su lucha por vivir y por su aceptación a dejarse curar y seguramente agradecer en la manera que los perros (gatos ..) agradecen.

Admiro la capacidad y voluntad de Doña Ersilia que le ofrecía a mi mamá comprar el pan. Admiro la capacidad de mi mamá para no ocultar ni disimular una cierta dificultad que tenía para caminar demasiado.

Admiro la capacidad y voluntad de los vecinos de permanecer por turnos despiertos una noche para que miembros de una familia no cayeran en el pozo ciego. Admiro la capacidad de los miembros de esa familia para manifestar con emoción, gestos, palabras y actos el agradecimiento que tuvieron y pusieron en evidencia siempre.

Admiro a esa persona joven que sostuvo, contuvo, acompañó y protegió al niño que se había perdido en la calle hasta que pudo entregárselo a los padres. Admiro al niño que intuitivamente supo a qué persona, entre tantas que caminaban por la calle Cabildo, era conveniente dirigirse para solicitar ayuda y dejarse ayudar.

Admiro a la persona que acompaña de noche a otra persona que se siente mal a un sanatorio. Admiro a la persona que sabe qué timbre tiene que tocar para recibir la ayuda que necesita, y la acepta y agradece.

En el libro "Amor y Voluntad", Rollo May (1909 - 1994) escribe como definición de "apatía":

"Falta de sentimientos, falta de pasión, falta de emoción, indiferencia".

Agrega:

"La apatía es particularmente importante a causa de la estrecha relación que tiene con el amor y la voluntad.

El odio no es lo contrario del amor; lo contrario del amor es la apatía.

Lo contrario de la voluntad no es la indecisión (...) sino que es el hecho de permanecer desinteresado, desapegado, de hechos significativos de los cuales uno no participa. En esas condiciones nunca puede surgir la cuestión de la voluntad.

La interrelación de amor y voluntad consiste en que ambos conceptos se refieren a una persona que se encuentra en el proceso de tender a algo, de moverse hacia el mundo exterior, de tratar de afectar a los demás o al mundo inanimado y de ofrecerse ella misma para ser afectada…"

Amor y voluntad, entonces, suponen compromiso con los otros y con lo otro. Suponen cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento. Suponen deseo y acción dirigidos a beneficiar la vida de otros.

Este es el amor que, en armonía con la voluntad, "nos" es imprescindible a "nosotros", quienes estamos "salvando el mundo". Y que está en "nuestras" exclusivas manos poner en acción.

Rollo May explica la frecuencia de la "apatía" como medida defensiva en situaciones de sumo stress y agitación como, decía, ocurre en el mundo actual (recordemos que Rollo May falleció en 1994).

Hoy, en esta actualidad, actualidad de pandemia y de situaciones sociales muchas de ellas aberrantes, la apatía alcanza un alarmante nivel de frecuencia.

Rollo May escribe respecto de su afirmación:

"...por comprensible que sea el estado que designamos con el término apatía, es también esencial que encontremos una nueva base para el amor y la voluntad…"

Una red de amor entre "nosotros". Nuevas bases para el amor y la voluntad. Mancomunadamente, concretamente, con personas que conocemos cara a cara y con muchísimas otras que sabemos que son y que están. Con acciones. Con admiración por "nosotros". Con la decisión de SER CON OTROS Y DE SALVAR EL MUNDO.