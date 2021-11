"El corazón de mi hijo seguirá latiendo", palabras expresadas por la mamá de Lucas González. La familia, destrozada de dolor, decidió donar los órganos de Lucas para que puedan ayudar a vivir a otras personas.

Lucas, asesinado, según parece, por balas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Policía que debía cuidarlo.

Es absolutamente inapropiada, a mi entender, la discusión acerca de la mayor o menor gravedad de la muerte de un ser humano cuando es producida por "delincuentes" o por la Policía.

La muerte antinatural consecuencia de un asesinato es una tragedia siempre.

Sé que muchos dirán que si judicialmente y, muy especialmente, socialmente, se condena la acción llevada a cabo por policías entonces se estaría inhibiendo a la Policía de actuar y eso sería como promover el delito.

Considero falso de toda falsedad ese argumento. Lo injusto y lo criminal, no se revuelven autorizando a matar "por las dudas" o "ante la duda".

Sucede en ocasiones que un trabajador de cualquier rubro es enjuiciado y condenado por una acción que, en el contexto de su labor, produjo, involuntaria o voluntariamente, un daño severo sobre otras personas. Seguramente, la sanción será distinta en uno u otro de los casos mencionados. La condena o sanción no legitima a trabajadores de ese rubro a dejar de llevar a cabo sus tareas. Si eso sucediera, la sociedad, con mucha razón, mostraría su enojo por la falta de realización de un servicio necesario.

La muerte injustificada, tremenda, extremadamente cruel y dolorosa de Lucas González y la necesaria condena que deberán recibir quienes la llevaron a cabo (obviamente, de acuerdo a lo que resulte de la investigación judicial) no autoriza a la Policía a dejar de ejercer la función para la que existe. Y que no es matar inocentes. Y tampoco matar delincuentes si es posible no hacerlo.

Ser Policía no significa ocupar el lugar de decisión respecto de quién debe morir y quién no.

Las causas del delito y de la existencia de "delincuentes" son complejas y de diversa índole. La comprensión de una situación particular, en tal sentido, no debería implicar la ausencia de condena para quien cometió delito.

Si el delito es cometido por los encargados de proteger del delito a la sociedad sería esperable una importante autocrítica y acciones concretas por parte de las personas, instituciones y poderes comprometidos con la cuestión, tendientes a garantizar que semejante atrocidad no vuelva a ocurrir.

La "sociedad de las balas" no conduce a la paz, ni al bienestar, ni a la sana convivencia.

Denomino "sociedad de las balas" a la sociedad que vive en medio de continuas balaceras, de cruzamientos armados, de muertes lacerantes.

Lucas González comenzaba a florecer.

Su desgarrada familia, lejos de la violencia, nos entrega un acto de infinito amor.