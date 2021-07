Estas palabras son mi agradecimiento al Hospital Virgen del Carmen de Zárate:

Ingresé el pasado 22 de julio como paciente de Covid 19 con un principio de neumonía bilateral diagnosticado días previos. Una semana después obtuve el alta. Han sido unos días de incertidumbre muy duros, no solo físicamente sino también mentalmente. Encontrarte sola, aislada en una habitación con personas en condiciones muy similares es duro. Es aquí cuando empiezas a darte cuenta que no estás sólo; en esos momentos se da uno cuenta del trabajo que realiza el personal de salud, desde las enfermeras con su calida y humana atención hasta el doctor/a que realiza el diagnóstico, todos con una sonrisa y unas palabras agradables dispuestos a brindar todo de sí.

Han sido varios días los que he estado allí y por eso me gustaría agradecer la atención y los mimos con los que he sido tratada por todo el personal de este Hospital. La calidad humana de todo el personal es algo fuera de lo común y no me cabe duda de que gracias a todo eso mi estancia allí ha sido menos dura. En esos días he podido apreciar quiénes son los verdaderos guerreros de esta dura batalla que sin duda ganaremos, quiénes a pesar de la rigidez que exigen las medidas de seguridad siempre tienen una palabra o un gesto para darte ánimos. Y te das cuenta que todas estas personas se juegan la vida día tras otro ante la ignorancia de la situación de muchos.

Por todo ello me gustaría dar las gracias públicamente a todo el personal con el que he tenido contacto durante esos días, que me ha atendido y cuidado con esa gran calidad humana. A ellos mi mas sincero respeto y agradecimiento por toda la atencion y cariño brindado. Es necesario que la gente sepa que este hospital salva vidas, que las críticas que ha recibido carecen de importancia cuando se juega la vida de las personas. Todos a la altura de la gravedad de la situación, ni mas ni menos.

Dias duros si lo fueron, pero agradecida eternamente a ellos y a Dios que los guía y reconforta dia tras dia.

En nombre mio y de muchas familias que batallarom y batallan esta cruel pandemia.

MT.