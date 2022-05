Cerca del 40% de los hogares ya participó del Censo 2022 en su modalidad digital, lo que equivale a "unas 18 millones de personas", asegurpó este lunes el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.

En conferencia de prensa desde la sede del Indec Lavagna dio detalles sobre el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, cuya jornada presencial tendrá lugar este miércoles, una jornada declarada feriado para cumplir con ese fin.

"Es un éxito, si se quiere de toda la sociedad", remarcó Lavagna, quien destacó que, "solo en el día de ayer entraron más de 750.000 viviendas a censarse", con lo cual pidió a la ciudadanía ir entrando con tiempo, antes de las 8 de la mañana del miércoles, para "evitar lo congestionamientos".

Lavagna brindó detalles sobre el Censo 2022 y aseguró que "son la herramienta que permite planificar a largo plazo hacia dónde queremos ir como país" y remarcó que, por ese motivo, "es importante contar con buenos censos, con datos de calidad e información para la toma de decisiones".

Durante una conferencia de prensa el titular del Indec destacó que los "censos son el momento en donde nos reconocemos como país, donde conocemos nuestras diversidades étnicas y sociodemográficas".

"Vamos a tener un dato muy preliminar esa misma noche o el día siguiente, si se quiere en términos electorales, casi un boca de urna. A los tres meses, quizás un poquito antes vamos a tener los resultados básicos, a los ocho meses los definitivos y al año y medio la totalidad del censo publicada y puesta a disposición", explicó.

Y recordó que "por temas de seguridad los censistas tienen que ir vestidas con una pechera con el lago del Censo, un 0800 que es un número de contacto, y un tarjetón con sus datos personales. Se van a poder chequear si pertenece o no a un censista habilitado".

Además, subrayó que los enviados del INDEC "no preguntamos ningún dato de ingresos o cuentas bancarias" y pidió tener "mucha atención" en ese sentido.

Y recomendó: "Guarden a los perros, porque aunque parezca gracioso es uno de los principales problemas que encontramos en los censos, suelen perseguir a los censistas".

Esta tarde comienza el operativo de censo para personas en situación de calle y "junto al de viviendas colectivas –como paradores- nos va a permitir tener por primera vez el número exacto de personas efectivas en situación de calle y personas en vulnerabilidad de situación de calle", aseguró el funcionario y agregó: "creemos que es un salto metodológico de calidad muy importante que esperamos poner a disposición de todos muy rápido".

"Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir", apuntó Lavagna y aseguró que "no hay ninguna vulnerabilidad sobre la información que se vuelca en la cédula censal".