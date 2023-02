Hoy es un día de esos, donde nos da ganas de bajar los brazos.

Varias veces explicamos la situación de Apac, pero aún hay gente que no lo entiende: somos una entidad de bien público que NO RECIBIMOS AYUDA DE NINGÚN TIPO, ni de empresas ni de Municipalidad; sostenemos a nuestros 100 perros con la ayuda mensual de pocos socios, y con ese dinero, se compra el alimento para nuestros rescataditos.

Algunas voluntarias trabajamos proyectando distintos emprendimientos ( almanaques, eventos, rifas, galletitas para perros, juguetes, etc) para tener un fondo veterinario y que los perritos puedan asistir al veterinario, tener la medicación y los tratamientos que necesitan.

El sábado pasado, con el último emprendimiento (almanaques), pudimos vacunarlos con la vacuna séxtuple que cubre para prevenir varias enfermedades. Esa es nuestra situación de lucha de día a día.

NO HACEMOS RESCATES, porque no tenemos dónde ponerlos, en este último mes nos han colapsado dejándonos perros encadenados a la puerta, enfermos, cachorros…

En la última semana sufrimos vandalismo, nos han violentado 3 candados, con el gasto que implica de cambiarlos y contratar a un profesional. Y como si esto fuera poco, manos no tan anónimas nos ingresaron por la noche una mamá con 2 cachorras enfermas con parvo virus, con lo que implica esa “bomba biológica “ en un refugio con 100 perros, ya que tenemos varios perros que no han podido ser vacunados por cuestiones de salud o tratamiento. Cómo si fuera poco todo esto TENEMOS UNA DEUDA VETERINARIA DE $110.000 , y ya no tenemos como pagarla. Casi nunca pedimos pero esta vez no podemos más, ojalá puedan aportarnos un granito de arena y poder saldar la deuda para poder salvar más perritos.

👉🏼Pueden colaborar por Mercado pago o transferencia bancaria al alias:

Vetlife.campana

👉🏼 En efectivo en la Veterinaria Vetlife (Varela 980)

🙏Ojalá puedan ayudarnos