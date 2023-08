Duro comunicado de CICOP Campana: denuncian serias deficiencias en el sistema sanitario campanense

"Como profesionales, como padres y como hijos queremos expresar nuestro más profundo dolor por la pérdida de la vida de la niña Maia ABALOS, de tan solo 8 años de edad.

Confiamos plenamente en la justicia, quedando todos a su disposición, para ayudar al esclarecimiento de este lamentable hecho que nos generó un profundo dolor y diferencias entre la sociedad y los profesionales de la salud en su totalidad.

Como es de público conocimiento el recurso humano en el servicio de pediatría, es escaso a nivel nacional y Campana no es la excepción. A pesar de ello los profesionales del sistema de salud local, garantizamos a toda la comunidad que dejamos nuestro máximo esfuerzo con cada uno de los pacientes que asistimos, aun cuando las condiciones no sean las más favorables.

Es importante que la población en general conozca las DEFICIENCIAS QUE EN LA ACTUALIDAD TIENE EL SISTEMA SANITARIO CAMPANENSE, para que nunca más un héroe de guardapolvo blanco, como nos decían en plena pandemia, vuelva a salir de nuestra UHSJ, CAPS y/o CIC, custodiado por la policía como si fuera un asesino.

Todos los profesionales de la salud hicimos un juramento Hipocrático y sería muy bueno que toda la comunidad sepa en que consiste, para entender porqué repudiamos que los aplausos se transformen en golpes,y que el miedo a hechos de violencia, nos paralice ante situaciones que necesitan de nuestro mayor conocimiento y dedicación.

Es por ello que consideramos importante, que la población conozca que la GUARDIA DE PEDIATRÍA del Hospital San José:

1) No cuenta con un área de SHOCK ROOM para poder atender las emergencias pediátricas.

2) Sus escasos consultorios hacen que un pasillo con sillas sea una sala de urgencias, ante la falta de infraestructura.

3) No cuenta con un Bioquímico de guardia activa, por lo que los resultados de laboratorio no son siempre inmediatos, teniendo que esperar a veces hasta horas, para poder determinar una conducta médica.

4) El pediatra de guardia tiene que dejar su lugar trabajo para hacer de neonatólogo (especialidad diferente al de pediatra); recepcionando al recién nacido, y/o atendiendo la urgencia en una cesárea y/o parto complicado.

5) El pediatra de guardia tiene que abandonar la guardia para controlar a ese niño durante la internación en la sala de pediatría, por las tardes, noches y las 24hs. los fines de semana y los feriados; porque no hay pediatras en la sala de internación.

También queremos que toda la comunidad Campanense sepa:

1) Que una terapia intensiva de adulto no es lo mismo que una terapia intensiva de niños, ya que se manejan otras drogas, otros equipos, otros insumos y que frente a situaciones críticas extremas se debe actuar y dar lo mejor de sí, con los recursos que tenemos.

2) Que las enfermeras de pediatría son escasas en el sector de internación debiendo, triplicar o cuadruplicar sus esfuerzos para que todos sean asistidos, atendidos y medicados.

3) Que mientras el médico de guardia esta con una urgencia en guardia o recibiendo un niño a la vida, es la enfermera quien cuida al paciente internado en sala de pediatría.

4) Que para derivar a un paciente a otro hospital por falta de complejidad local, se requiere de móviles de alta complejidad que no están en la ciudad y que en la mayoría de la veces tardan largas horas en llegar.

5) Que las ambulancias del SAME no están equipadas con la tecnología necesaria para hacer traslados de alta complejidad, y que en su mayoría solo cuentan con choferes y enfermeros, pero no cuentan con personal médico idóneo.

6) Que por más que los profesionales pongan lo mejor de sí, hay pacientes que por su patología no pueden ser trasladados, dado que ello sería contraproducente para su vida.

7) Que para trasladar a otro lugar a un paciente primero hay que pedir una derivación a Zona sanitaria V y ese es trabajo que es meramente administrativo, lo realizan las mismas 2 o 3 administrativas que tienen que registrar las más de 400 (cuatrocientas) ingresos que se hacen por día de la guaria.

Por estas y otras tantas deficiencias sanitarias que no son inherentes al ejercicio de los profesionales de la salud es que:

COMO CICOP CAMPANA JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

REPUDIAMOS PLENAMENTE TODO ACTO DE VIOLENCIA FISICA Y PSIQUICA COMETIDA HACIA EL

PERSONAL SANITARIO,

REPUDIAMOS LA VIOLACION DE SUS DE DATOS PERSONALES ATENTANDO CONTRA SU VIDA PRIVADA

Y LA DE SU FAMILIA Y

REPUDIAMOS LA EMISION DE JUICIO Y CONDENA PUBLICO-SOCIAL HACIA LOS PROFESIONALES DE LA

SALUD que hoy trabajamos con los escasos recursos existentes".