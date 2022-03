“Cada día nos damos cuenta que atrás de toda la propaganda hay un Municipio que no se ocupa de la salud, el intendente está más preocupado en el básquet que en resolver la acefalía en salud con personas ideoneas, aunque también habría que preguntarse por qué renuncian los secretarios de salud” dijo el Doctor Alejandro Cracco respecto al área mencionada.

Asimismo el concejal Cracco agregó que “no veo a nadie del Municipio pensando en un plan de contingencia para los casos virósicos respiratorios en menores de un1 año que generan bronquiolitis que pueden desbordarse en el corto o mediano plazo y por ahí supera el límite de capacidad que pueda atender el Hospital. Si no hay ningún Secretario de Salud hace más de un mes para resolver o hablar estas cosas, asumimos que el mismo Cáffaro lo es”.

“No hay una política sanitaria seria dirigida por médicos, a todos los profesionales de la salud el municipio los termina echando, ¿será que no quieren que vean cómo se manejan desde el municipio?” dijo el concejal de JUNTOS.

Cracco expresó que “el municipio habla mucho de las mujeres pero la realidad es que no hay ginecólogos en las salitas de barrio y las mujeres limeñas aún deben ir al Hospital zonal a dar a luz, la secretaria de salud no tiene plan porque está acéfala hace más de un mes porque es evidente que a Cáffaro no le importa.”

Cracco dijo que “hay que debatir los temas que le interesan a la gente, en este caso la política sanitaria que tiene un presupuesto millonario a nivel municipal, pero ni siquiera el Concejo Deliberante funciona porque así lo determinó el oficialismo, el abandono de las calles que se ve en Zárate se ve también en sus instituciones.”