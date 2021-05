Dr. Alejandro Cracco: “quiero hacer 5 propuestas para contribuir con la gestión de esta grave situación”

Se deben tomar algunas medidas que ayuden a descomprimir el sistema de salud, muchas veces me han preguntado cómo veo el sistema de salud local y que se podría hacer para mejorarlo. ¿Cómo lo veo? Veo un sistema de salud cansado y al límite, veo un sistema de salud que está al limite. Los gobiernos, al menos en Zárate, no han previsto esta magnitud de contagios, pensaron un nivel de contagios como la del 2020 y no se ha invertido. El hospital no da abasto y el personal a pesar de esto seguimos poniendo todo ante esta situación que ya lleva en nuestras vidas más de un año. Por eso necesitamos tomar algunas medidas en lo local que permitan descomprimir un poco y esta para mi son:

* Aumentar en forma urgente la detección temprana de la enfermedad mediante los testeos rápidos, los cuales podrían realizarse en postas sanitarias dentro del distrito. Es indispensable tener mucho más stock de testeos.

* Descentralización de la vacunación abriendo más puntos de vacunación en especial en LIMA.

* Adquisición de aparatología para los casos leves moderados como concentradores de oxígeno para atender a los vecinos en forma domiciliaria con control diario de médicos domiciliarios que reducirían el colapso de las internaciones.

* Dotar con respiradores, monitores y personal capacitado, el CEDA y el René Favaloro para ayudar a evitar el colapso de la UTI del hospital. Durante más de un año no adaptaron el Favaloro para internaciones y hoy las camas de UTI están al límite.

* Reabrir las salas de atención primaria para descomprimir la atención el Hospital, y derivar determinadas atención del hospital al Favaloro.

Estas medidas no van a dar vuelta la página pero si vamos a poder sobrellevar la crisis con un poco más de capacidad de reacción, en especial el sistema de salud. Por eso me pongo a disposición de la autoridades y aliviar la situación de los trabajadores sanitarios y la presión que hay sobre el hospital provincial y las clínicas privadas que hoy son las únicas que tienen internación.

De estos momentos los zarateños solemos salir por nuestras propias fuerzas, el traer funcionarios de otras ciudades para la salud de Zárate solo ha traído cosas negativas cuando lo necesitábamos, y se han ido cuando más el hombro hemos puesto en esta pandemia nosotros, los zarateños.