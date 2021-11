“Pareciera que la Pandemia del Covid se relaja, pero la Pandemia de la inseguridad está peor que nunca en Zárate, los niveles de estrés y preocupación por sufrir un hecho de inseguridad crecieron entre nuestros conocidos, y las consecuencias de ser víctima son graves, algunas irrecuperables como la propia vida. Debemos trabajar para bajar el nivel de violencia en nuestras calles porque la inseguridad es la otra pandemia” afirmó el Dr. Alejandro Cracco, quien acompaña a Marcelo Matzkin en la lista de JUNTOS.





El Dr. Cracco se refirió a la inseguridad como un punto central a prestarle atención: “no vengo de la política y veo que por el tema de la inseguridad pelean entre Cáffaro y la Provincia, y nada bueno puede salir de eso, la gente está en el medio y ya estamos cansados. Atiendo a muchísimas personas por día, que en la mayoría de los casos, más allá de las afecciones causantes por las que vienen a verme, lo que más les preocupa es la inseguridad que hay hoy en Zárate".

"Si el Intendente con su mayoría automática en el Concejo Deliberante deciden mirar para otro lado como viene siendo, nosotros necesitamos del apoyo de la gente para poder cambiar eso, yo entré a la política para involucrarme y dar las peleas que hay que dar, la inseguridad es una” dijo el Candidato de JUNTOS.

“Nosotros mismos los médicos y el personal de salud muchas veces somos víctimas de la violencia en nuestros lugares de trabajo, pero ni al municipio ni a la provincia parecen importarle. Más allá que no sea municipal, al Hospital Zonal vamos todos los zarateños, y su integridad también es el buen ambiente que reine ahí, y no que estemos desamparados a la inseguridad y la violencia, que en muchos casos se genera por la sobrecarga en la Guardia, debido a la falta de médicos en el ámbito municipal y a la no atención primaria en las salitas barriales” afirmó el Dr. Cracco en alusión a los últimos incidentes de inseguridad y violencia en el nosocomio local.

Cracco, quien es jefe de Neonatoloigía del Hospital Virgen del Carmen dijo: “Hay que trabajar desde el ámbito municipal en la contención de los pibes que están sin trabajo, dejan la escuela o sufren algún tipo de abuso, que hoy no se está haciendo, ni el Patronato de Liberados es efectivo, ni el Municipio dedica recursos para que las profesionales puedan abordar las distintas situaciones de abuso sexual y físico intrafamiliar que hoy existen”.

Para finalizar Cracco esgrimió que: “Tenemos el futuro en nuestras manos, se puede agravar o se puede equilibrar el poder en Zárate para que le den más atención a la prevención y seguridad, porque hoy la inseguridad es la otra pandemia.”