“La salud tiene que estar más cerca de los vecinos, más accesible y al alcance de todos, y de esa forma también se ayuda al Hospital a descomprimirse y ser más efectivo en sus prestaciones” expresó el Dr. Cracco.





Alejandro Cracco, Pediatra y Jefe de Neonatología del Hospital Virgen del Carmen, acompaña en como precandidato a Concejal en la lista de JUNTOS, que encabeza el concejal Marcelo Matzkin. Es por ello que ante las consultas de los medios explicó que: “el sistema de salud es uno, debe trabajar unido, coordinado y con organización. Hoy en nuestra ciudad el factor en recursos más grande de salud es el Hospital Virgen del Carmen, y ahí nos encontramos que van personas con cuadros desde fiebre hasta situaciones de riesgo de vida. Es ahí donde se hace visible la destrucción de las salitas de salud de los barrios, ya que los cuadros más leves deberían ´atajarse´ allí, debemos trabajar para fortalecer los centros de salud en los barrios.”

“No se puede permitir otra baja en el presupuesto en salud, sé que en el Concejo Deliberante la oposición no tiene mayoría, pero por eso también me presento, para ayudar a frenar este tipo de cosas, no puede ser que se le quite presupuesto a la salud en Zárate” admitió Cracco.

El Pediatra, quien se animó a ser candidato según él dice “porque ama a Zárate y eligió quedarse para ayudar a mejorar esto”, explicó que “no alcanza con que el Municipio diga que el Hospital Zonal no es su responsabilidad, allí se van a atender y operar muchísimos zarateños, hay empresas y personas privadas que donan insumos, materiales y recursos, pero el Municipio parece mirar para otro lado.”

Ante la consulta de dónde va a fiscalizar el día de la elección, Cracco dijo: “por la falta de profesionales, tengo que hacer guardias hasta los domingos, así que no sé si podré fiscalizar mi boleta, espero que la gente nos ayude a cuidar nuestros votos ese día, me pueden contactar para eso.”