Se define la "moral" como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.

Si se habla de "buenas" de hecho se habla de "malas".

Se relaciona la moral, entonces, con buenas o malas acciones.

En lo personal, refiero conceptualmente lo "bueno" o "malo" no a cuestiones vinculadas con prejuicios o costumbres arraigadas que no se siguen rigurosamente.

Tampoco, a excentricidades, asuntos personales que se llevan a cabo de maneras no convencionales o distintas a lo habitual.

Pienso lo "bueno" y lo "malo" como aquello que una persona hace y es respectivamente beneficioso o perjudicial para otro u otros.

Desde este punto de vista "malo" es lo que una persona lleva a cabo y que, desembozada o encubiertamente, involucra e influye negativamente sobre otra u otras personas.

Es muy común escuchar hablar de "doble moral".

Con esto se hace referencia a seres humanos que de manera más conocida por otros llevan a cabo acciones "adecuadas a las buenas costumbres" y de manera menos conocida llevan a cabo acciones perjudiciales para otro, otros, la comunidad.

Ejemplos de este tipo de comportamientos encontramos en la vida pública y privada de las personas.

En dirigentes políticos y sociales, en funcionarios, en integrantes de poderes de los Estados, en personas muy conocidas.

También, en miembros de una familia, en grupos de amigos, en instituciones.

Lo que quiero transmitir en esta nota es que considero que en las ocasiones mencionadas y otras no existe una "doble moral".

Me refiero específicamente a situaciones donde este aparente doble comportamiento es adrede, con la intención de engañar y no producto de errores no intencionales o de lo que he dado en llamar la "heterogeneidad de lo psíquico" y he expuesto en otros artículos.

La moral en tales casos es una y está dada por el comportamiento perjudicial para otros.

El otro tipo de comportamiento, que aparece como "adecuado", es una cara visible pero falsa, una fachada, una mentira, un ardid para engañar.

Y por lo tanto integra el comportamiento tendiente a generar perjuicio a otro u otros.

Forma parte del espíritu crítico, de un pensamiento libre, de la capacidad para diferenciar comprender en cada situación qué se pone en juego a la hora de actuar en términos de que perjudica o beneficia a las personas en forma individual y a la comunidad.