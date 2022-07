Estoy sentado frente a mi computadora en situación de escribir una breve historia de mi discapacidad motora concebida como una experiencia de vida. Experiencia que me atrevo a considerar como una intersección entre el lenguaje público y la subjetividad privada, entre los rasgos comunes expresables y el carácter inefable de la interioridad individual.

El primer obstáculo al cual me enfrento es el lenguaje: ¿cómo hablar de la discapacidad? ¿Desde cuál lugar? ¿Qué palabras usar? Se me presentan ante mí “discapacitado”, “personas con capacidades diferentes”, “impedidos” y una serie de términos que no es necesario nombrar porque todos remiten al campo léxico mencionado.

Entonces elijo hablar de persona con discapacidad. Y comienza a fluir un torbellino de recuerdos. Cuando nací prematuro extremo- de 5 meses y medio con un peso de 900 gramos-, la hipoxia cerebral, el diagnóstico médico: parálisis cerebral con espasticidad severa y distonía (una enfermedad que aumenta el tono muscular y genera espasmos en los mismos con movimientos involuntarios).

Luego los meses en incubadora, el comienzo del tratamiento de rehabilitación durante toda mi vida (ahora tengo 48 años), las operaciones estipuladas de acuerdo con el proceso de crecimiento, etcétera.

Me aparto de las cuestiones biológicas y médicas porque viene un segundo torbellino de recuerdos. Ese que hace tomar conciencia de mi propio cuerpo: sentir, saber que puedo hablar, moverme, sentarme, pararme, caminar con muletas gracias a la persistente ayuda de mis padres y hermanas. Primer momento de agradecimiento. ¿A quién? ¿A Dios, al Universo, al Destino? Pienso. Indudablemente a Dios pues es Él quien ha hecho posible todo esto.

Tercer torbellino de recuerdos. La posibilidad de ingresar a una escuela común, sin necesidad de una maestra integradora, la interacción social con niños y adolescentes varones y mujeres, la diversión, la pasión por el conocimiento, la presencia de personas que me formaron en valores. ¿Cuáles? El ejercicio de la paciencia, la bondad, la comprensión, la compasión, la solidaridad, la mirada despojada de lástima hacia lo diferente (el otro y yo mismo), la tolerancia, el respeto mutuo y la práctica tan difícil de aprender a perdonar, todo esto acompañado de las mejores calificaciones y promedios.

Segundo momento de agradecimiento. ¿A quién? ¿A Dios, al Universo, al Destino? Indudablemente a Dios ya que Él puso en marcha todo esto haciendo aparecer en mi vida a esas personas tan queridas por mí, recordadas (en latín, volverlas a pasar por el corazón) que en el momento de escribir estas líneas tengo la buena fortuna de seguir contactándome con ellas.

Cuarto torbellino de recuerdos. El ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba. Más específicamente a la Escuela de Letras perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades, espacio institucional y académico habitado y habitable tan querido por mí. Como en una especie de espiral infinita, retorna todo lo anterior: la pasión por el estudio articulada por la recuperación de los saberes previos y la formación de valores que, para no reiterarlos, puedo denominar como la construcción de redes afectivas. Eso que hace tanta falta aquí y ahora en este tiempo tan difícil de pandemia.

Tercer momento de agradecimiento. ¿A quién? ¿A Dios, al Universo, al Destino? Pienso, pienso, pienso… Tal vez sea a los tres, pues Dios es el que crea al Universo y construye sinuosamente los caminos ondulados del Destino. Habitar la Facultad me posibilitó comprender el mundo en que vivo y la complejidad de su funcionamiento, al mismo tiempo que ayudó en el proceso también espiralado de comprensión de mí mismo.

Quinto torbellino de recuerdos, más actual. El Egreso de la facultad con los Títulos de Profesor, Licenciado y Doctor en Letras Modernas.

También mi desempeño como Docente en dos Asignaturas y mi formación como Investigador especialista en los estudios sobre el Humor y, en una segunda instancia, vinculado a la Investigación Teatral. Cuarto momento de agradecimiento. ¿A quién? Reflexiono, reflexiono, reflexiono antes de dar una respuesta… Pienso y creo que ya lo dije antes.

¿Algún pedacito de dolor subyacente en estas líneas que parecieran tan optimistas? Sí; un pedacito de dolor que se contrae y dilata a la manera del movimiento del corazón. Dolor que se contrae cuando percibo que los estereotipos sociales y la estigmatizaciones persisten.

Cuando escucho que se dice a otras personas: “parecés un mogólico”, la palabra “paralítico”, “nunca aprendiste a lavarle el culo a tu hijo”, “qué cara de pelotudo que tiene ese” remitiéndose a la Telenovela Dr. Milagro, en la cual el personaje protagonista es un médico con espectro autista, por solo mencionar algunos aspectos referidos al lenguaje.

También cuando veo la burocracia y las restricciones que imponen las Obras Sociales al momento de brindar un tratamiento de calidad disfrazadas del clásico argumento de “falta de presupuesto” que ocultan una visión mercantilista herederas de prácticas neoliberales. Si al fin y al cabo, “¿para qué gastar plata si no tiene cura y seguirá siempre igual?” (lo digo en sentido irónico, pero ¿es real?). Y la única opción posible es el inicio de un Recurso de Amparo que se dilata en los tiempos jurídicos.

También cuando sé que hay miles de personas con discapacidad acostadas en su cama sin la posibilidad de recibir un tratamiento digno por falta de recursos económicos. O cuando no se consiguen transportes para trasladar a personas en silla de ruedas.

Cuando escucho la pregunta formulada por los medios de comunicación: “¿Qué mensaje tenés para decirles a aquellas personas que pasan por una situación parecida a la tuya”? Sin que se tenga en cuenta la multiplicidad de realidades que atraviesan las personas con discapacidad.

El tiempo de la escritura se detiene. Pienso, pienso, pienso… Muchas veces las palabras “superación”, “inclusión”, “integración”, “empatía” son mal usadas y vaciadas de contenido suceptibles de ser llenadas con significados muy abarcativos que no dicen nada. Y los estereotipos sociales junto con las estigmatizaciones simbólicas continuarán, continuarán, continuarán…

Sin embargo, ese pedacito de dolor en su movimiento de dilatación se sutura con fragmentos de capas superpuestas de redes afectivas: la primera consiste en la colaboración de médicos y terapistas. La segunda en la intervención de familiares y las instituciones educativas. Y por último, la posibilidad de insertarse en algún ámbito laboral.

No creo en las utopías. Pero sí creo que este breve texto puede ser como un grano de mostaza (¿similar a la comparación bíblica de la fe?) que colabore en el ejercicio de pensar juntos el comienzo de otro pensamiento.

