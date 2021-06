La Diputada Provincial Micaela Moran, perteneciente al Frente Renovador. charló esta tarde con Enlace Crítico sobre la tarea social realizada en el Hospital Virgen del Carmen, la creación del espacio para mujeres de dicho partido político y sus sensaciones sobre las próximas elecciones en pocos meses.

"Estuvimos haciendo entrega de una donación de alimento integral al Hospital Virgen del Carmen... contentos porque siempre colaborar con una institución que hace tanto sacrificio lleno de vocación en estos tiempos nos causa mucha alegría" subrayó y recordó que "siempre tuve un amor especial por el hospital, me crie yendo con mi papá Gustavo Moran, que sigue ayudando y trabajando ad honorem pese a que está jubilado. Lo hace por amor a su vocación".

Respecto al nuevo espacio para mujeres del Frente Renovador, que surgió de una iniciativa propia, precisó: "somos un montón de mujeres, un gran nacional que tiene representación en todas las provincias. Nuestra idea era que estemos más cerca, le planteé a Malena Galmarini esto de tener un espacio virtual donde encontrarnos, de poder visualizar todo el trabajo que hacemos en materia o cuestiones de genero e igualdad, nos pueden encontrar en www.mujeresfr.com.ar".

De cara a las próximas elecciones en el frente, aseguró que se "está viendo cual es la mejor opción para el vecino. Todo lo que hacemos es con responsabilidad. El Frente de Todos tiene muchos matices, somos partidos y agrupaciones con distintos orígenes pero todos apuntamos para el mismo lado". Y dejó en claro que "no me gusta hablar de candidatura, a mi me encanta el trabajo que hago en la cámara, es un honor representar toda la sección".