La violencia posee una dinámica que le es propia. Cuando la violencia se desencadena es la propia violencia la que manda. Podemos representar esto gramaticalmente de la siguiente manera...

El primer paso está representado por la oración "El yo desencadena la violencia". Por "el yo" se entiende las personas (una persona o más), los seres humanos. En esta oración, "El yo" es el sujeto; "yo" es el núcleo del sujeto, "desencadena la violencia" es el predicado y "la violencia" es el objeto directo. Es decir, que en este primer paso decide "el yo" (o sea las personas).

El segundo paso (y de ahí en adelante) ya es distinto. Está representado por la frase "La violencia maneja al yo". En esta oración, "la violencia" es el sujeto, "violencia" es el núcleo del sujeto, "maneja al yo" es el predicado y "al yo" es el objeto directo ("el yo es manejado por la violencia"). Esto quiere decir que "el yo" (la/s persona/s) pasa de ser un sujeto a ser un objeto. Las personas se han transformado, entonces, en objeto de la violencia. La violencia se ha apoderado de ellas y las manda.

Esto pasa cuando la violencia se desencadena. El sujeto, el ser humano, deja de tener el control. A través de él, la violencia lleva a cabo acciones. Son acciones que las personas muy probablemente no realizarían de no haber perdido el control de sí mismos.

Es menos difícil, por lo tanto, no entrar, no desencadenar la violencia que salir de la misma cuando ya se ha desencadenado.

Esto nos ocurre a todos. Se equivoca quien afirma que él puede "parar" y salir de la violencia cuando lo decide. Una vez desencadenada, la persona queda atrapada en la violencia, en la impulsividad que la misma conlleva y en la estructura que la caracteriza similar a la de las compulsiones y adicciones.

Cuando dos grupos de personas ejercen recíprocamente violencia física porque (por ejemplo) unas son del equipo A y otras del B (diferencia especialmente señalada por unos y otros), aunque no puedan reconocerlo, se parecen.

Se parecen porque comparten el modo de abordar conflictos o diferencias, porque actúan como si eso fuera lo único o fundamental en la vida y, además, porque es como si consideraran que por fuera de ese enfrentamiento nada tuviera importancia. Se borran de sus memorias pareja, hijos, familia, trabajo, proyectos… Creen que se enfrentan por la diferencia y en realidad se enfrentan porque son muy parecidos.

Con lamentable y lacerante frecuencia estamos viendo el ejercicio de la violencia de varias personas hacia una sola. Jóvenes fallecidos como consecuencia de torturantes golpizas son el triste testimonio de una modalidad que, entre otras cosas, puede calificarse de cobarde.

El envalentonamiento de cada uno de los que participan de la acción violenta no se corresponde ni remotamente con un carácter valiente.

Tal vez, la palabra más valiente del idioma sea la palabra "NO". Poder decir "yo no" allí donde una mayoría (grupal) dice un "sí" quizá no pronunciado, pero irreflexiva e irracionalmente, actuado de hecho.

La valentía, por otra parte, consiste en poder hacerse cargo de la propia vida, de las propias acciones, de asumir un lugar personal y social beneficioso para sí y para otros tratando de mantener control sobre tendencias auto - destructivas y destructivas hacia otros.

La valentía no guarda relación con la violencia. Aun cuando esto sea lo que suele difundirse y forme parte de un pensamiento muy instalado.

Entre personas grandes que participan o participaron en su juventud de situaciones de violencia (y que se han sentido, por ejemplo, "masculinos" por ello y han intentado descalificar con epítetos conocidos a otros varones que no lo hacían) esta terrible modalidad de varias personas atacando a una suele ser considerada como "falta de códigos".

Es controvertida dicha expresión.

Un código es un conjunto de signos de la misma naturaleza regidos por reglas que permiten formularlos y combinarlos.

Son códigos, por ejemplo, la notación musical y el código de circulación vial.

Un código siempre es una convención.

La lengua es también un código constituido por los distintos signos lingüísticos y por las reglas para combinarlos.

Ocurre que la palabra "código" ha tenido en la práctica el deslizamiento referido más arriba. Es un problema porque desde ese punto de vista, "códigos" tienen grupos mafiosos. Por eso, en lo personal, antes que decir "tengo códigos", prefiero pensar y decir "tengo principios".

Lo cierto es que la violencia, con diferentes manifestaciones, está con nosotros.

No es nuevo. Para tomar algún punto de partida los cristianos a expensas de los leones en Roma, la Inquisición, la "quema" de "brujas", las arbitrariedades violentas de los soberanos absolutos y las dos guerras mundiales, no son problemas de hoy.

Ello no quita la honda preocupación por lo que está pasando actualmente. Tenemos la sensación (justificada) de que algo se sale de cauce con fuerte intensidad y nos sentimos casi constantemente en riesgo.

No es sencillo el manejo comparativo entre diferentes épocas y además contamos ahora con la amplia difusión de los medios.

Entiendo que dos cuestiones merecen atención.

Una, se refiere a los medios. Más allá del signo ideológico de cada medio en particular, suelen ser pensados como los responsables de los males que suceden y de instalar en forma taxativa un esquema de pensamiento.

Sergio Caletti (1947 - 2015), destacado teórico de la comunicación argentino, escribe que en la Italia fascista, por ejemplo, Mussolini utilizaba con frecuencia la radio para dirigirse a la población y había una cantidad de programas concebidos según la ideología del régimen.

Este dato aporta Caletti. Lo que está claro es que la radio no inventó el Fascismo.

Caletti plantea que uno de los primeros esquemas de comunicación surgidos en Estados Unidos en 1948 es el propuesto por Harold D. Lasswell. Y explica su funcionamiento.

Según este modelo, dice, a partir de una fuente, un transmisor (emisor) transmite un mensaje a través de un canal. Este mensaje es recibido por un perceptor (receptor) que descifra la información haciéndola llegar a destino.

Por ejemplo, podemos pensar en dos personas cara a cara. Una persona transmite un mensaje que "viaja" por el aire (canal). Las vibraciones producidas por la voz llegan al oído del perceptor. Éste las decodifica y las traduce a los centros nerviosos que pueden, entonces, procesar el significado del mensaje.

El receptor (perceptor) tiene un papel más bien pasivo.

Este esquema (con las adecuaciones necesarias) valdría para la relación entre "medios" y oyentes, televidentes, lectores.

Sin negar la importancia e influencia de los medios, también explica Caletti que así como otros autores han señalado la "carga ideológica" de la comunicación masiva, otros han planteado que esta "carga" no es automática ni está garantizada por fuerzas exteriores al proceso de comunicación.

Desde este último punto de vista, el receptor no es pasivo, sino activo y, por lo tanto, puede hacer lecturas acordes a lo que se pretende transmitir, o hacerlo relativamente o bien diferenciarse de ello llevando a cabo una lectura diferente de la que propone el medio.

Los receptores eligen, en la medida de lo posible, el medio que quieren escuchar, mirar, leer. Y, probablemente, lo que hacen los medios sea sintetizar y dar forma "vendible" a situaciones y criterios que ya antes circulan socialmente.

La otra cuestión se refiere a la educación.

Suele decirse que el problema es educativo y que la educación es la solución para estos problemas.

Negar la importancia de la educación sería como negar la importancia de la tierra, el aire o el agua.

Pero, con toda honestidad, creo que se le está pidiendo demasiado a la educación y a los educadores.

En el ejercicio brutal y cruel de la violencia participan personas de distintos niveles educativos (desde el punto de vista formal). Por supuesto que siempre cabe la posibilidad de re definir qué se entiende por "educación".

Supongamos una persona descalza parada dentro de un balde con hielo. Comienza a tener mucho frío, a estornudar, a toser y, tal vez, a levantar fiebre. Otra persona le suministra medicamentos para aliviar esos síntomas. Difícilmente esos medicamentos produzcan el efecto buscado en tanto esa persona permanezca descalza parada dentro de un balde con hielo.

El balde con hielo lo tenemos en la sociedad y en quienes, con distintas pertenencias, la conducen hace muchos años.

"La violencia está en nosotros" fue el título de una premiada película estrenada en 1972.

La violencia está con nosotros. Y la violencia está en nosotros.

La violencia es una posibilidad humana que responde, según mi criterio, a la dinámica que he mencionado.

Hay una diferencia probablemente abismal entre empujar a alguien para apartarlo del medio y asesinar grupalmente a trompadas, patadas o piedrazos a una persona.

Pero, también, hay una peligrosa relación de continuidad.

No puedo saber (ojalá pudiera) cómo se resuelve la tremenda situación de la violencia en la sociedad.

Puedo decir que cada uno de nosotros puede trabajar con "su" propia violencia para intentar que no tenga lugar como tal en los vínculos con otros porque siempre es perjudicial para esos otros y para sí mismo.

Y conjeturo, o tengo ganas de que así sea, que ese aporte individual de no violencia posiblemente contribuya a construir una realidad más amable. Porque, como plantea Zygmunt Bauman, "No queda otra alternativa que intentarlo, e intentarlo y volver a intentar".