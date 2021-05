Día Mundial de la Salud Mental Materna

Su principal objetivo es visibilizar, informar y difundir lo referente a los temas del cuidado de la salud mental materna desde su prevención hasta su acompañamiento.

Este año bajo el lema #involucrate.

Destacamos que un nacimiento desarma a una familia para volver a armarla. La llegada de un nuevo integrante a la familia carga con idealizaciones, expectativas, deseos y también con frustraciones.

En este sentido es que se reestructura la trama familiar, los roles se reordenan y no siempre cada quien está pleno y conforme con el lugar que ocupa.

Siguiendo con esta línea de transformaciones, los cambios no son solo cambios físicos y hormonales, sino que se producen cambios ligados a la salud mental.

Encontrarnos con un nuevo rol que no siempre condice con el imaginado o fantaseado, dónde los contextos también hacen de lo suyo dejándonos muchas veces en una posición de indefensión, vulnerables.

El acompañamiento durante el período perinatal es clave, para generar condiciones óptimas que garanticen el bienestar psíquico a la mamá y su bebé. Por lo cual es necesario que la familia acompañe siendo un marco de contención y sostén. Así también como los equipos de salud, desde quienes se encuentran a cargo de los controles y estudios prenatales hasta el equipo elegido para recibir a tu bebé.

El acompañamiento no debe entenderse como un modo de avallasamiento, invasión o intromisión. Por lo que el deseo de la madre debe ser escuchado y respetado en cada momento desde la concepción, gestación, trabajo de parto, parto y puerperio.

En este sentido los condicionamientos familiares y sociales sobre lo que se espera para una futura madre y en relación a como debe relacionarse con su bebé en esta nueva vida extrauterina parecieran tener un gran peso que muchas veces va en contraposición de las necesidades reales de la díada (madre y bebé).

¿Por qué hablamos de la importancia de visibilizar?

Justamente como mucho se espera de la mujer al convertirse en madre, la opinión y muchas veces la crítica residen ahí, en observar su desempeño, en que tan bien lo hace, en como debería proveer mejor a su bebé, como debería sentir este momento, que probablemente debiera ser con mucha felicidad. Parte de esto ,que socialmente se espera, eleva montos de estrés y se vuelve condicionante en la desregulación de factores desencadenantes.

Dentro de las patologías mentales con mayor incidencia en estos periodos encontramos al estrés, la depresión, la ansiedad. Muchas no llegan a ser tratadas, acompañadas o diagnosticadas. Hay una falsa creencia que nos hace pensar que está bien sentirse así, que fue lo que elegiste, que es lo que te toca. Se nos ha enseñado a callar, ocultar, vivenciarlo en silencio o soledad. Quizás por temor, temor a no ser una buena madre, a no cumplir bien el rol.

Si conoces a una mujer que está gestando, puerperando, criando acercartee desde la escucha, desde una mirada sana, desde el entendimiento, acompañala. Probablemente mucho vas a poder hacer por ella. No seas indiferente. No juzguez ni critiques, nadie dijo que sería fácil, pero en ese camino involucrate.

Los temas de maternidad y de crianza son responsabilidad de todos como sociedad, forjar una mirada más empática sobre el otro y sobre lo que está atavesando es esencial.

Cada mujer necesita estar acompañada y sostenida para poder MATERNAR en un ámbito saludable y de bienestar.

La Salud Mental Importa y vos también sos parte.

#involucrate

Lic. Pamela Aguilera

MP:20542

Lic. Julia Civitelli

MP:20507