Por Rita M. García

El MALTRATO INFANTIL son todas aquellas acciones u omisiones que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, cometidas por personas adultas, sus padres, familiares o cuidadores, instituciones o la propia sociedad.

🔖Los tipos de MALTRATO INFANTIL

🔖MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO:

Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, rechazos, comparaciones, indiferencia, confinamientos o encierros, amenazas, extorsiones o chantajes, manipulación emocional, como lo es hablarle mal de su otro progenitor, impedirle el sano vínculo con su familia extendida vulnerando su identidad y sus derechos y toda clase de hostilidad verbal y psicológica hacia el niño. Este tipo de maltrato infantil ocasiona que en los primeros años del niño, este no pueda desarrollar adecuadamente el apego y, en los años posteriores, se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus habilidades sociales. Provocándole graves daños irreparables en su desarrollo y su personalidad a futuro, incluso contribuyendo a situaciones de adicciones y suicidios en su vida adulta.

🔖MALTRATO FÍSICO:

Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados, utilizando la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionados por adultos (padres, cuidadores, maestros, etc.) que originan en el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, pellizcos, fracturas, esguinces, tendinitis en articulaciones, pinchazos, quemaduras, mordeduras, empujones, tirones de pelo u orejas, sacudidas violentas, privación de su libertad mediante aislamiento o encierros, ataduras, amordazamiento y cualquier otro tipo de tortura corporal y física hacia un niño.

🔖NEGLIGENCIA INFANTIL O ABANDONO:

La negligencia es una falta de responsabilidad parental que ocasiona una omisión ante aquellas necesidades del niños para su supervivencia y que no son satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento a la educación, no supervisión, dejarlo sólo o al cuidado de otro menor, etc.

🔖ABUSO SEXUAL:

Consiste en aquellas relaciones sexuales que mantiene un niño o adolescente (menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder y autoridad sobre la víctima.

DENUNCIA EL MALTRATO INFANTIL!!!!

Red por los Derechos Vulnerados de la Niñez y Adolescencia.