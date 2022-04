Pese a que La Rioja decretó asueto para el 2 de mayo por el día del trabajador que cae domingo, Axel Kicillof no hará lo mismo para los estatales bonaerenses.

Luego del brindis de año nuevo, la mayoría de los trabajadores sufrió una fuerte desilusión al revisar el calendario de 2022 y enterarse que el 1° de Mayo, día del trabajador, caía un domingo. A raíz de la injusticia gregoriana, se evaluó la posibilidad de trasladar el día no laboral al lunes 2 e incluso la provincia de La Rioja lo implementó por decreto.

Sin embargo, desde el entorno de Axel Kicillof confirmaron a INFOCIELO que no está en evaluación convertir en feriado el 2 de mayo por decreto para los empleados estatales, como hizo su colega cuyano Ricardo Quintela.

“Con motivo del Día del Trabajador y la trabajadora que se conmemora este domingo 1 de mayo, decidí decretar asueto para el lunes 2 para la Administración Pública”, anunció el riojano a través de sus redes sociales. “Es mi deseo que puedan contar con un día de descanso y reunión entre compañeros y compañeras celebrando su día”, justificó y de forma llamativa, cosechó varias críticas por el traslado del feriado.

No fue el único mandatario: en el país, los intendentes de El Chaltén (Santa Cruz) y Tafí Viejo (Tucumán) también declararon asueto administrativo para que los empleados municipales tengan su feriado. En el caso de la localidad del sur, para el lunes 2, y en la tucumana fueron aún más originales: el feriado se pasó para este viernes 29 de abril.

Sin embargo, fueron las excepciones. Tanto desde el Gobierno Nacional como desde la mayoría de las provincias y municipios no realizaron ninguna modificación por decreto al calendario previsto por el Ministerio del Interior, que decretó el día del trabajador como un “feriado inamovible”.

Incluso, no logró radicarse la propuesta de una empresa que se dedica a la publicación de empleos, Búmeran, quien declaró el 2 de mayo como el “Día del Talento” y lanzó una campaña a través de las redes sociales para que los privados no abran sus puertas y den un día de descanso a sus trabajadores y trabajadoras. No prosperó.

Así las cosas, el próximo día no laborable será el miércoles 18 de mayo. Pero se tratará de una excepción que ocurre cada 10 -en este caso 12- años: el censo nacional que se celebrará dicha jornada.