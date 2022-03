En los tiempos que transitamos, a los que Bauman llama la modernidad líquida, las experiencias traumáticas del pasado cercano asumen en un “día de la memoria” y en la espacialidad de la memoria la expresión de la vulnerabilidad que sentimos ante la incertidumbre que afecta nuestras vidas. Es, según palabras de González de Oleaga, como si pretendiéramos anclar el recuerdo de las amenazas vividas a un espacio, para no olvidarlo y evitar su repetición.

Ese es el objetivo del “Día de la Memoria”, en tanto conmemoración de un pasado traumático, señalado por la ruptura de la continuidad cotidiana a partir de tragedias políticas.

El miedo al olvido de estas heridas colectivas y, especialmente, en aquellos casos como el de la desaparición -la forma más extrema de negación del adversario, porque va más allá del aniquilamiento físico-, reclama de algún tipo de anclaje material para sus memorias, de allí la importancia que adquieren, también, los “sitios de la memoria” como recurso para mitigar el vacío producido.

La memoria constituye uno de los ingredientes fundamentales de las identidades, individuales y colectivas que se hace presente, especialmente, ante situaciones de violencia política extrema. En ellas, los espacios establecidos se convierten en sitios de evocación y transmisión de memoria a las nuevas generaciones, que se asume desde el interés público que se despliega en políticas de Estado. Desde allí, estos espacios de memoria se convierten, también, en instrumentos políticos, porque si bien hablan de un pasado traumático, exaltan el presente desde el que se hablan.

Junto a la memoria y sus espacios, se hace necesario, como lo señala Kaufmann, un examen amplio y desprejuiciado de la historia reciente, con la convicción de que sin ese examen no hay construcción de futuro sólido para nuestra sociedad. En ese sentido Pierre Nora, aborda la relación de memoria e historia, señalando que ambos conceptos funcionan en dos registros radicalmente diferentes, aún cuando es evidente que ambos tienen relaciones estrechas y que la historia nace de la memoria, sin embargo, no son lo mismo. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, y un fenómenos colectivo, aunque sea psicológica, vivida como individual, dado que todo proceso personal es atravesado por interacciones con los otros y también que la memoria es una reconstrucción y no una experiencia exacta de algo pasado.

A diferencia de la memoria, la historia es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó huellas.

El punto es de vital importancia ya que como señala Dominik La Capra en Historia y Memoria después de Auschwitz, es necesario resolver la cuestión que plantea la relación entre memoria e historia en tanto se debate intensamente su traslado a cuestiones éticas y políticas; pero, además, introduce un aspecto novedoso, que es la atención que pone a la cuestión del trauma.

La relación de la memoria y la historia lleva a La Capra a formular una serie de interrogantes, entre ellos ¿Qué aspectos del pasado deben recordarse y cómo hacerlo? Y si existen fenómenos de naturaleza traumática que perturban la memoria al tiempo que producen efectos que afectan los intentos de representar el pasado de otro modo. En ese sentido, el autor se plantea si la historiografía debe definirse de un modo profesional que la sitúe a distancia de la memoria pública o debe aceptar una interacción matizada entre historia y memoria.

La memoria plantea interrogantes a la historia pues apuntan a problemas que siguen vigentes o que están investidos de valores. Idealmente, la historia pone a prueba a la memoria y prepara el terreno para un intento más abarcador de elaborar un pasado que no se ha cerrado.

La intervención crítica es la que puede operar para establecer verdades en el campo de la historia, de la memoria y de la relación entre ambas. Se trata de un intento por reconstruir una historia del pasado reciente que incluya a la memoria social en el accidentado territorio en el que se debate nuestro oficio de historiador.

Las ciencias sociales están hechas de una naturaleza por extremo compleja, plagada de matices y contradicciones, que no deben dar lugar a una visión simplificada y maniquea del pasado. En ese sentido, compartimos aquella vieja idea que sostiene que la tarea de todo buen historiador es ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma, ejecutando con honestidad su oficio, sin incurrir en anacronismos ni caer en la tentación de arribar a conclusiones políticamente correctas.