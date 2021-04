Por Adriana Musumeci

El “luche y vuelve”, “la vida por Perón” y el rechazo enardecido a las dictaduras militares, habían concluido con el suceso más esperado: el Retorno de General.

La magnitud de ese acontecimiento no hacía prever su tan inmediata desintegración.

El Frente Justicialista, abigarrado de facciones e ideas antagónicas, se hundió rápidamente en sus propias conflictividades, arrastrando en su descontrol a una época inigualable -plena de ebullición intelectual y participación social, política y cultural- al peor de los mundos.

Los jóvenes se dieron cuenta demasiado tarde: el General y sus viejos aparatos políticos y sindicales eran contrarios a sus sueños de una “Patria Socialista” que expandiera el bienestar y la soberanía frustrados por el golpe del ‘55.

- Ahora veían que Perón y el Frejuli no tenían interés alguno en enfrentar a la oligarquía de la tierra, a los monopolios, a la banca ni a los privilegios de clase… - reflexionaba Rosario

Desde fines del `73 y especialmente desde el ’74 la vida empezó a oler a escombros, a pólvora y sangre… año tras año… Y por casi una década no paró…

Retazos del Hijo de la Sota

(Prisionero en tiempos en que Isabel era lo que quedaba de la fórmula “Perón-Perón”)

- A un tal Hodels, de los montos, le dijeron… “Bueno, lo vamos a trasladar a La Plata” y en el camino lo mataron.

- A Uriel, que era también monto, lo salvo el padre que había sido subsecretario de Lanusse. Intercedió y logró salvarle la vida cuando ya lo tenían apuntado a la cabeza…

- Era así. Te sacaban de la cárcel como “traslado” y te mataban por “Intento de fuga”.

- Rawson es el culo del universo. Uno está ahí como si estuviera flotando en un asteroide. Es la nada perfecta, frio y viento, alrededor nada.

- Cuando llegamos a La Plata fue salir de un páramo. Llegábamos a una cárcel urbana, donde las casas se veían del otro lado del muro. La vida de presumía cercana.

- Ahí me encontré con la peor noticia… Yo estaba en el patio y un compañero me dice: “¿Sabes algo de tu compañera?” No… ¿Por qué? -le respondí. “Mira… fue hace un año y medio: tu compañera salía de trabajar y la secuestraron”…

- Mi derrumbe fue total… Esa noticia era la confirmación más plena de la barbarie que estábamos viviendo. De un solo soplo se terminaron mis puntos de contacto con el futuro, mis ilusiones –en un instante- se convirtieron en cenizas. Como si nada, la persona que amaba, el gran amor de mi vida entraba en esa categoría ignominiosa de “desaparecida”…

- ¿Cómo lo afrontas? Hay cosas que no se arreglan. Yo ya había tenido esa sensación cuando había estado en Sierra Chica. Te encontrás con la necesidad de empezar tolerarte a vos mismo y a los demás. Es lo único que te permite salir de la locura y la barbarie del ser humano, zafar de una espiral que te chupa continuamente para abajo. Llegas a la conclusión que no podés seguir cargándote de odio, ni podés seguir planeando la venganza sistemática… No conozco un solo caso de un guardia cárcel muerto por mano nuestra, no conozco un solo hecho… y creo que no ocurrió. Muy llamativo, ¿no? No ocurrió que –a pesar de tanto daño y habiendo recuperado la libertad- alguno se organizara para cargarse a cuatro o cinco hijos de puta de esos, aunque sea para escarmentarlos, para que no haya una próxima vez.

- Los presos comunes te enseñan: “Cuando salgas no mires para atrás porque volves a caer”

Terminar entendiendo que lo que perdiste, la gente, los amores, los afectos… no se arreglan más. El Pato me decía: “Che, no te pongas así… es duro pero…” Frases, lugares comunes, que tratan de cablearte para ver si uno sale del pozo, ¿no?

- Hoy veo que todo aquello, vidas y sucesos, es casi un tema olvidado. Es como haber estado en un tiempo que no existió, donde no hubo personas… solo hubo “desaparecidos”.

Nuevas rebeldías

Rosario mira a su gato naranja, acomodado con las manitos escondidas en el respaldo del sillón.

Una agitación extraordinaria le impide seguir adelante. El frio de la madrugada no la ayuda. La vida es tan distinta ahora…

- El ¿Qué hacer? no está en la biblioteca- se reprochó.

El Negro –cuando ella recién cumplía sus 18 años- le había recomendado la lectura de ese libro escrito por Lenin en medio de las grandes rebeliones obreras del año 1902.

- Es indispensable estudiar cómo pudo aquel hombre organizar a los trabajadores y vencer al Imperio de los Zares, a sus ejércitos y armadas, concretando en 1917 la más poderosa Revolución de Obreros y Campesinos de la historia- se admiraba Rosario

Rosario había incorporado al ¿Qué hacer? a su vida y a sus acciones. El brutal fracaso del “Frejuli” era una prueba de la urgencia de los trabajadores en construir su propio partido y en no confiar más que en su propia vanguardia obrera.

- El ¿Qué hacer? nunca pudo ser “institucionalizado”, nunca pudo ser absorbido por la ideología burguesa – dice Rosario.

El tiempo y los extraños o desconocidos mecanismos de su cerebro llevaron al olvido las palabras del ¿Qué hacer? Pero Lenin está en Rosario, la mujer que nunca lo negó, la que –en un mundo proletario rendido- sigue mirando la realidad desde la sólida lente leninista.

- ¿Habrá alguien leyendo a Lenin en este mi pobre país? - se preguntaba, disgustada por no tener el ¿Qué hacer? a mano.

Rosario se entristece. No encaja en la actualidad y fracasa una y otra vez en su inserción social. Sigue los acontecimientos políticos, lee el diario y mira la tele. Se levanta de su silla, la esperan algunas tareas domésticas… y no para pensar.

Reconoce que en los últimos tiempos ha sentido rencor. Como nunca antes. Siente rencor y se calla la boca. Si, se calla la boca. ¿Es hipócrita? ¿Está cansada?

Los años del terror y la derrota de los sueños dejaron marcas. Ni el Negro, ni ella, ni las circunstancias son los mismos. La lectura y la escritura son su trabajo de hoy.

- La dominación del mundo ha adquirido nuevas formas. Toda esta democracia de obreros sumisos, resignados a no tener poder, con sindicatos ricos y sin un partido propio e independiente de los partidos burgueses… ¡me parece una cruel payasada!

Pero están el Negro y sus hijos y sus nietos, y el aroma de las comidas y las risas familiares. Quedan algunos amigos leales, la persistencia de la Villa Massoni y su orgullo entrelazado con la historia de su amado Club Belgrano. Nunca olvida a aquella “Cooperativa de Carreros Unidos” ni a los pibes la Media acompañando sus clases en las villas Las Tablitas y las Talitas, casi al caer de la barranca…

- Inexorablemente las rebeldías también adquirirán nuevas formas… ¡Y ya no podrán ser contenidas!

Nota: agradecimiento afectuoso al testimonio del compañero C.C.

