En diálogo con un periodista de Crónica TV, el joven contó como sigue la relación entre los acusados, su opinión sobre el abogado y las condiciones en las que transcurren el encierro.

Blas Cinalli fue condenado a 15 años de prisión por ser participe secundario en el asesinato a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell a comienzos de 2020. La misma pena recibieron Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi. Mientras que los otros cinco acusados, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y a Luciano Pertossi obtuvieron prisión perpetua.

Desde la cárcel, el joven se comunicó con el periodista de Crónica Tv, Cristian Echeverría, para solicitarle que dejen de hablar mal de ellos "Hola. Quería decirte si nos harías el favor de dejar de hablar pestes de mí y cada uno de mis amigos, ya que ninguno de todos nosotros te faltamos el respeto a vos. Nos escrachan por todos lados, no tenemos vida. Viven hablando mal de nosotros, córtenla. Pagar ya estamos pagando desde el primer día" manifestó.

Además, le pidió que haga pública su solicitud, para terminar con la exposición que están teniendo "Solo quiero que la gente sepa eso que te escribí y que ninguno de nosotros ideó un plan para matar a ninguna persona. No hubo roles, esas cosas nunca existieron. No quiero que me quieran, pero si quiero dejar de recibir tantos insultos y me haría muy bien que estos mensajes los vea la gente", suplicó.

El acusado también contó cómo está la relación entre ellos "Ayrton, Lucas y yo estamos un poco distanciados de los otros chicos. No te voy a decir que súper peleados, pero sí distanciados de palabra” expresó.

Cuando el periodista le consultó sobre las condiciones en las que transcurrían el encierro, Cinalli respondió "Obviamente que es feo, pero bueno, no me puedo quejar. Comemos bien, nos bañamos tranquilos y es feo el lugar" y agregó “creo que nunca nos van a poner con otros presos porque podrían hacernos daño, prefiero que estemos juntos. Pero hay peleas a veces, si la ley nos tiene que separar, así será".

Finalmente, también se refirió a Hugo Tomei, el defensor de los ocho rugbiers: “Sinceramente quiero cambiar de abogado, pero no me alcanza la plata. Nunca quise que me defienda Tomei, nunca estuve conforme, siempre quise otro abogado, pero nunca tuve la plata. Es muy caro. Te diría que otro abogado me podría haber negociado una mejor condena. Muchos años menos. No minimizo nada, pero creo que podría haber tenido muchos años menos" declaró.