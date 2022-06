Desconcierto:

- Estado de confusión en que queda una persona a causa de algo inesperado o sorprendente.

- Falta de orden y disposición de las cosas.

Miedo:

- Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginado.

- Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea.

Como podemos inferir por las definiciones, ambos conceptos (y sus indicadores en la realidad), están muy relacionados.

Claramente, el estado de desconcierto favorece la sensación y el sentimiento de miedo.

El desconcierto ocurre de hecho y es sentido, por lo tanto, como un peligro, una amenaza, la posibilidad de que algo inesperado y/o no deseado ocurra.

Casi inevitablemente, cuando hay un peligro real el aparato psíquico humano agrega "fantasía" a ese peligro.

Inflación, dólar, avión en Ezeiza que suscita opiniones encontradas pero dichas a los gritos y en forma de acusaciones recíprocas, falta de acuerdos, sensación de un acuerdo de fondo para no estar de acuerdo, ministro (ex) que no sostiene en sede judicial acusaciones que realizó en declaraciones y en la carta de renuncia, Presidente que alaba su desempeño de más de dos años, dinero que no alcanza aun para las personas con empleo, números vergonzosos de pobreza que no son números sino personas, dificultad o imposibilidad para generar proyectos, inseguridad en las calles y en las casa, peleas desmedidas por el poder nacional y por el poder internacional, guerras en el mundo, el Papa Francisco anunciando que estamos viviendo la tercera guerra mundial…

¿Es mucho, cierto? Demasiado.

Desconcierto muy grande. No quiero escribir "extremo" porque, lamentablemente, siempre puede haber más.

Desconcierto que induce miedo.

Miedo al presente.

Miedo al futuro.

Escuché a la máxima autoridad de nuestro país pedir unidad y "un esfuerzo" a los ciudadanos.

Tal vez sea lo que tenga que hacer. No lo sé.

Pero, con setenta años, escucho eso desde que tengo uso de razón.

¿Estamos viviendo una crisis?

¿O es esta una forma crónica de vivir?

No tengo respuesta técnica, pero tengo derecho al interrogante.

En medio de esta situación estamos "Nosotros".

Quienes no tomamos las macro - decisiones ni participamos de la apetencia por el poder.

Ese "Nosotros" que viene siendo "sujeto" en esta serie de artículos. Nombrado por Borges como "Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo".

En principio y como algo fundamental es necesario que no neguemos el desconcierto y el miedo.

Ser consciente es el primer paso para poder considerar acciones ante las situaciones.

Luego, actuar.

Reproduciré en tal sentido las palabras iniciales y finales de un reflexivo mensaje que envió Alfredo, un ex compañero, al hermoso grupo de WhatsApp que compartimos algunos de los egresados de 1968 de la Escuela Normal Nacional de San Justo:

"Decía John Lennon que vivimos en un mundo en el que nos escondemos para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día.

(...)

Tú decides el mundo que quieres tener.

Tienes el poder de cambiar el tuyo y, por ende, el de aquellos que te rodean.

Aquí NADA es imposible.

Lo imposible solo tarda un poco más…

Lenon dijo 'imagina'…"