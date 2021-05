El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, brindaron este martes en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense y advirtieron que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales debería tomar en cuenta la situación sanitaria que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19.

Gollán destacó que las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández para mitigar el ritmo en que se venían multiplicando los contagios "están dando resultados y se observa un descenso en la cantidad de casos". En ese sentido destacó que aunque "no se está dando al ritmo que uno desearía por supuesto, muestra sin embargo que las medidas de restricción a la circulación funcionan".

"En la última semana registramos un descenso importante de casos, pasamos de 11.746 a 9.663 casos, esto demuestra que cuando se toman medidas los contagios bajan, demuestra que con la sumatoria de más día de cuidados los resultados se obtienen", señaló Gollán y destacó que los contagios bajaron un 18% gracias a estas medidas.

El ministro de Salud bonaerense también advirtió que el fallo de la Corte Suprema de la Nación que se conocerá este martes sobre la disputa entre Nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales debería tener en cuenta la situación epidemiológica que se atraviesa y no sólo cuestiones políticas.

"Las decisiones que se toman de un lado y del otro de la General Paz impactan en los dos, las decisiones que toma la Ciudad no son sólo para los de la Ciudad, también impactan de este lado de la General Paz", advirtió Gollán y siguió: "En una pandemia esas decisiones no afectan sólo a esa jurisdicción".

"Sería una aberración decidir en temas de salud como si fueran cosas autónomas, en una cuestión de salud lo que pase en la Ciudad no afecta solo a la Ciudad, el virus no respeta las jurisdicciones políticas", advirtió.

En el mismo sentido se pronunció Bianco quien señaló que "acá no se está discutiendo el mondo de un impuesto, se trata de un tema de salud pública que no sólo afecta la presencialidad o no de las clases de la Ciudad, también afecta al conurbano, el AMBA tiene que ser tratado como un único espacio sanitario y las mismas medidas se deben cumplir a un lado y otro de la General Paz".

Y sentenció: "Porque si no lo que va a suceder, si efectivamente la Corte le da la razón a la Ciudad es que los bonaerenses terminaremos haciendo un esfuerzo adicional a los porteños. Me parece injusto que los bonaerenses hagamos un esfuerzo adicional a los porteños para salvar la propia vida de los porteños".