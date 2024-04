Desarchivaron causa contra el ex Secretario de Comunicación del Intendente de Campana

El fiscal general, José Luis Castaño, confirmó que se desarchivó la causa en la que se acusa de abuso sexual al funcionario municipal Martín Seguín. La causa había sido archivada en dos oportunidades por distintos fiscales.

El fiscal general José Luis Castaño dio algunas precisiones acerca del archivo de la causa en la cual se acusa del delito de abuso sexual y coacción a Martín Seguín, Secretario de Comunicación del Intendente Sebastián Abella. Cabe recordar que la víctima era entonces una empleada municipal, quien además aseguró haber sido víctima de violencia laboral.

En entrevista exclusiva con el periodista Gastón Molina de FM Santa María, el fiscal general José Luis Castaño explicó en detalle en que consiste el archivo de una causa, en virtud de la investigación que es de interés público, ya que el imputado es un ex funcionario público. "El archivo es una resolución que se dicta dentro de una investigación penal cuando el fiscal entiende que no hay elementos suficientes como para poder avanzar con una investigación. En esos casos, la víctima, por un derecho que está reconocido en el código procesal, tiene derecho a pedir la revisión de ese archivo ante la fiscalía general. Ese es el camino ordinario".

"Pero por otro lado, la procuración a través de la resolución 1390, dispuso que en las causas donde los imputados son funcionarios públicos, la fiscalía general debe proceder a la revisión de oficio, sin esperar al pedido de revisión por parte de la víctima, y ver sobre la razonabilidad de la medida. Si se advierte que falta alguna medida de prueba o falta completar la investigación de alguna manera, esto se revoca" agregó.

El funcionario judicial señaló además que "el fiscal investiga y en esas circunstancias cuando llega a la fiscalia general, la revisamos y si es necesario puntualizamos algo que se puede profundizar o mejorar. Si bien tenemos lineas de actuación que vienen desde la procuración general de La Plata, desde la Fiscalía general aclaramos a nivel departamental, algunas situaciones como para aplicar distintos criterios en lo que respecta al proceder penal. No obstante, cada fiscal trabaja de manera individual y tienen su propio perfil para llevar adelante las investigaciones que tienen asignadas".

"Se trata de una causa que fue archivada en dos oportunidades" aclaró Castaño. "En la UFI 1 que es donde se tramita, intervino un fiscal que actualmente es fiscal de juicio y la causa se archivó. Se dispusieron algunas medidas para profundizar, se hicieron distintas medidas y se volvió a archivar, otro fiscal la archivó." detalló Castaño respecto de cómo una investigación puede ser archivada y retroceder con esta medida".

"Nosotros por esta resolución de procuración revisamos la causa y advertimos que se podía profundizar respecto de algunas situaciones. No estamos diciendo que la resolución del caso sea en uno o en otro sentido, sino que para poder revocar, tengo que explicar qué es lo que hay que profundizar o ampliar como podría ser una pericia o declaración testimonial o cualquier medida que vaya para el caso concreto. El fiscal interviniente sigue siendo el mismo y tiene que avanzar con estas medidas, y por eso se puede volver a revisar un archivo" explicó Castaño en relación a las dos oportunidades en que la causa fue archivada.

"Se hicieron medidas como las que habíamos sugerido y a pesar de eso hay que profundizar todavía más como para terminar de esclarecer lo mejor posible el hecho. La resolución busca que se aclare todo lo que ocurrió teniendo en cuenta las particularidades del caso" sostuvo luego.

Por otro lado, afirmó que la investigación es transparente y pública, a través del Sistema Digital de la Investigación Penal Preparatoria el defensor puede ver desde su oficina el estado y avance de la causa. Por su parte la víctima, por el propio Código y por la Ley de Víctimas, dispone de recursos para ser escuchada, atendida y asesorada no sólo desde lo jurídico sino también desde lo asistencial y psicológico. "Para eso tenemos el Centro de Atención a la Víctima" consignó.

"La idea es que se haga una valoración de las pruebas, en el sentido que terminen de exponerse, es decir puede ser a favor de continuar la investigación y citar al imputado a prestar declaración o caso contrario, si estas medidas sobre las que se profundizan lo que hacen es corroborar un panorama desincriminante, se podrá mantener la misma postura. El archivo es una resolución interna del Ministerio Público que le da continuidad o no a la causa. Si se acredita que no ha sido responsable del hecho o que no existió el delito se pide el sobreseimiento y esto lo resuelve el juez de garantías. Si por el contrario, hay elementos suficientes para sospechar que existe el delito, se le recibe declaración al imputado y eventualmente se eleva la causa a juicio" detalló el Fiscal.

Por último, el fiscal general afirmó que tanto él como los otros fiscales intervinientes, no han recibido ningún tipo de presión proveniente de fuerzas políticas ni que tengan que ver con lo ideológico. "Estamos para investigar los hechos, y si hay pruebas suficientes, habrá juicio y condena" concluyó Castaño.

FUENTE: santamaríafm / Campana Noticias