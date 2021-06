En el libro "La Filosofía actual. Pensar sin certezas", Dardo Scavino escribe en referencia a los "nuevos filósofos" (Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Alexandre Kojeve):

"En síntesis, se trata de un viejo problema moral, el fin no puede justificar los medios, porque nunca se sabe hasta qué punto este medio no era, en realidad, el verdadero objetivo. La conclusión a la que llegan entonces los 'nuevos filósofos', es la siguiente: lo universal ya no es el Bien sino, como puede inferirse de esta posición, el propio Mal. Como animales culturales, en efecto, los seres humanos tienen distintas maneras de ver las cosas, valores morales diversos, múltiples versiones del Bien. Pero como animales a secas, como seres vivos capaces de sentir dolor y temor ante la muerte, todos sufren por igual. Las torturas y las ejecuciones, en consecuencia, son un Mal aquí y en cualquier parte del planeta. Por eso, la ética de los derechos humanos es universal, porque ya no prescribe un Bien sino que denuncia un Mal. Y como el terror, la tortura y los genocidios estuvieron unidos en este siglo a las experiencias revolucionarias, aquellas que se proponían 'romper la historia en dos', los derechos humanos son, indirectamente, antirrevolucionarios" (Paidós, Buenos Aires, 1999 pp.171 y 172).

Hay quienes asociamos la idea de "revolución" a un cambio favorable en la sociedad, que permita, por ejemplo, a seres humanos que se encuentran en situación de pobreza e indigencia, salir de la misma y tener acceso a una completa alimentación, a la salud, a una vivienda confortable, a vestimenta adecuada, a la educación, a la conectividad necesaria en este momento del proceso tecnológico, entre otras cosas. Debería ser "obvio" y no "revolucionario". Pero no lo es.

Quienes así pensemos deberemos ver la manera de hacer que ese cambio "revolucionario" se desarrolle con máximo respeto de los Derechos Humanos de todos. También de aquellas personas que no estén de acuerdo con ese cambio.

Los autores a los que se refiere Scavino vinculan la palabra "revolución" con las experiencias "revolucionarias" que conocemos (no sólo en el siglo XX) que han estado impregnadas de acciones violentas, bélicas y que han terminado con la vida de "contra" o "antirrevolucionarios".

Es posible observar que "revoluciones" concretadas de esa manera han reproducido (una vez instaladas en el poder) procedimientos iguales o muy similares a los utilizados por el poder que derrocaron (generalmente, orientados hacia otras personas y sectores sociales y políticos).

Una "revolución" debería sustentar un respeto absoluto por los Derechos Humanos. Por el respeto a la vida en primera instancia. A la libertad, al acceso a bienes materiales y culturales necesarios, a la posibilidad de decidir y elegir en distintos ámbitos de la vida sin (por supuesto) generar daño a otro u otros.

La disyuntiva entre libertad individual y responsabilidad por el bien colectivo constituye una falacia que deberíamos poder superar.

Es cuestión, de acuerdo, a la cita del libro de Dardo Scavino identificar, definir y universalizar el "mal" en el cual no hay que caer, cualquiera sea la forma de gobierno, en un país, en las relaciones entre países, en la vida social e institucional, en los vínculos humanos en general.

La palabra "depende" ha extendido su uso como consecuencia de la vigencia de un relativismo absolutista. Entonces, parece que algo está "bien" o "mal" "depende" de quien lo haga o lo diga.

Suele ocurrir que no pensamos con racionalidad y criterio propio lo que se hace o dice, sino que vemos primero quién lo hizo o dijo para estar de acuerdo o no con eso.

Tenemos que decidirnos: o afirmamos que el asesinato, las ejecuciones, la tortura, la agresión de fuerzas militares y policiales a personas que manifiestan una disconformidad, el encarcelamiento indiscriminado y a mansalva a opositores y disidentes está bien, o pensamos que está mal siempre. No "depende" de quien lleve a cabo esas acciones, degradantes para el que las ejecuta y lacerantes para el que las recibe. Si supeditamos esos "medios" a determinados "fines" considerados deseados y superiores estamos habilitando a que cada persona, grupo, movimiento político, gobierno se tomen la atribución de sentirse excluidos (y actuar en consecuencia) de respetar los derechos humanos, alegando, incluso, en muchos casos, que las acciones agresivas que llevan a cabo están dirigidas a quienes no respetaban los derechos humanos de otras personas. Los argentinos tenemos no muy lejanas experiencias de ello y aún padecemos las consecuencias.

En conmovedoras palabras poéticas de Eladia Blazquez:

"Vení...charlemos, sentate un poco.

¡No ves que sos mi semejante!

A ver probemos, hermano loco

Salvar el alma cuanto antes.

Es un asombro tener tu hombro

y es un milagro la ternura…

¡Sentir tu mano fraternal!

Saber que siempre para vos…

¡El bien es bien y el mal es mal!

(A un semejante)

Los "nuevos filósofos" dirían: "para vos el Mal es siempre el Mal".

La conciencia de la semejanza que los seres humanos tenemos unos con otros por ser seres humanos, semejanza fundamental, permite comprender esta universalidad del Mal. Y comprender, también, el daño que la transgresión de los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo, cualquiera sea el agresor y cualquiera el agredido entraña para la Humanidad toda. Comprender que no "depende". Que no hay fin que justifique el medio. Que no vale según quién y según dónde. Que es para todos, en todo lugar y siempre.