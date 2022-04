Vecinos de la calle Laprida al 1300, en contacto con esta Redacción, manifestaron su preocupación por otro hecho delictivo en el barrio.

Pasadas las 15 hs. una persona que llegaba a su domicilio en su moto, una BMW F800GS, fue abordada por dos motochorros.

El dueño intentó impedir que se la llevaran y forcejeó con los malvivientes. Sin embargo, y pese a haberle arrojado una madera para desestabilizarlos, tuvo que desistir porque uno de ellos extrajo un arma de fuego y le apuntó. Finalmente con apoyo de su cómplice concretaron el robo, mientras que la víctima debió ser asistida por la ambulancia del SEMU por una golpe en una de sus piernas.

"Nos tienen alquilados, no pasan 48 hs. que no tengamos un robo en el vecindario y como verán no importa la hora. Ya no sabemos que hacer, no se puede vivir así" señalaban los demás frentistas.

En el lugar también se hizo presente Comando Patrulla y DPU.