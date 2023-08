"De los 14 a los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el crimen de la nena de once años en Lanús es la "clara muestra de que hay que poner el acento en la lucha contra la inseguridad", y volvió a mostrarse a favor de un nuevo régimen penal juvenil entre los 14 y los 18 años.

A su entender, "la mejor forma de atacar semejante problema es con prevención".

En una recorrida por Mar del Plata, Massa subrayó: "Es un momento de conmoción y nuestra obligación es ser respetuosos, cercanos y solidarios con la familia de Morena".

"Lo de Lanús es la clara muestra de que tenemos que poner el acento en la lucha contra la inseguridad y consolidar un programa que permita trabajar en prevención en todas las ciudades, para que no haya esta idea de que hay ciudades en las que se vive seguro y otras en las que se vive inseguro", señaló Massa.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que se expresaba en estos términos con la "tranquilidad" de que cuando fue por 8 años intendente de Tigre pudo "bajar 92% el delito".

"Eso me da alguna autoridad para plantearlo, convencido de que lo que hicimos en Tigre con cámaras, móviles, botones de pánico, sistema satelital y de prevención en las casas tenemos que replicarlo en todas las ciudades", indicó el líder del Frente Renovador.

El precandidato presidencial consideró que "no ve" que haya utilización política del caso, pero indicó que "en todo caso, lo que puede haber es la discusión de si el sistema que los últimos tres meses venía planteando como sistema de seguridad no le funcionó, o si la combinación con la policía de Buenos Aires no anda".

Consultado sobre la edad de imputabilidad, Massa aseguró que él tiene una postura "pública" que es que entre "los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil".

Escrito por Noticias Argentinas