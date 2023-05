Cuidar nuestro patrimonio, es cuidar nuestra identidad

¿Por qué no a la creación del “Museo del Asado”?

Un museo del asado pondría en riesgo nuestro patrimonio industrial. Sería una institución que se olvidaría de lo más importante: quienes le dieron vida e hicieron funcionar estos edificios industriales, los trabajadores, nuestros antepasados. Solo transmitiendo su historia, no lo perderemos. Gran parte de los vecinos de la ciudad tenemos a alguien que trabajó, en alguna de las administraciones ya sea en sus inicios bajo la compañía Smithfield, luego la CAP o en sus últimos años como la Cooperativa Martín Fierro.

Imágenes 3D que ilustran el Centro de Interpretación. Teresa Priori, 2018

Por eso, propongo nuevamente mi proyecto: Centro de interpretación - Frigorífico Smithfield.

¿Por qué este tipo de institución cultural?

Porque tendría como misión promover el aprendizaje creativo y revelar el significado del legado histórico.

¿Te gustaría sentir el frío que experimentaban los trabajadores? ¿Descubrir cuántas personas trabajaban? ¿Conocer la variedad de productos? De eso y mucho más se trataría el centro de interpretación.

Los objetivos de esta institución te permitirían:

• Conocer la historia del frigorífico en sus diferentes épocas, valorando su contribución al crecimiento de la ciudad.

• Vivenciar las formas de trabajo de nuestros antepasados.

• Descubrir qué productos se fabricaban, de qué manera y cómo se comercializaban.

Al transitar este espacio patrimonial deseo que sea una experiencia única que interpele tus sentimientos, al conectarte con la forma de trabajo y de vida de los extrabajadores, el método de producción, la inserción y evolución de la industria en la ciudad. Para que en el futuro se pueda seguir transmitiendo de generación en generación.

Les cuento acerca de mí: Soy Teresa Priori, Licenciada en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural.

Esta es mi vocación, estudié esto porque en mi infancia mi abuelo, vecino de la ciudad, me llevaba a recorrer la zona de la costanera, y me contaba la historia de cada una de las industrias. Potenciando el valor de Zárate como ciudad industrial desde sus inicios. Esto quedó siempre en mí, miraba las antiguas edificaciones y pensaba que me encantaría que todos puedan descubrir estas historias, en las cuales el encanto rádica en que los vecinos dedicaron su vida trabajando en ellas.

Y así fue como llegue a la Museología, con mucho compromiso por nuestro patrimonio cultural.

Después, en el año 2018 empecé a trabajar en SOCIEDAD COSTANERA ZÁRATE S.A.P.E.M. con el fin de lograr a futuro la institución cultural. Comencé entrando a las viejas edificaciones, en búsqueda de elementos que puedan contarnos la historia de nuestro frigorífico y sus trabajadores.

Mañanas de junio, donde el frío y el viento al lado del río se sentían. Sin elementos de seguridad, ni casco, ni barbijo, ni zapatos apropiados, ni guantes… pero sí con una pasión y un deseo que me potenciaba: encontrar estos objetos para reconstruir la memoria colectiva de los zarateños.

Y así fue, pude rescatar muchos objetos, inventariarlos y guardarlos en un galpón y en oficinas. De los cuales hoy lamentablemente, desconozco el paradero.

Intenté muchas veces que podamos avanzar con el centro de interpretación pero no fue posible.

Por un convenio con el I.S.F.D y T N° 15 de Campana, se logró entrevistar a extrabajadores. Opino que esto es lo más valioso, ellos, los protagonistas, contando su experiencia, lo que fue trabajar, transitar y vivenciar esta gran industria.

Por todo esto que te conté, hoy 1° de mayo, día internacional de los trabajadores, vengo a rendirles homenaje a quienes trabajaron en nuestra industria, a presentar mi postura sobre el anuncio de la supuesta creación del “Museo del Asado”. Sería una institución acotada, el asado era uno de los productos y no fue el más importante. La industria estuvo muchas décadas en funcionamiento, consolidó su apogeo por la exportación de variados productos durante la segunda guerra mundial, llego a tener alrededor de 7000 trabajadores, y contribuyó al crecimiento de Zárate.

Mi mayor deseo es que se pueda hacer el centro de interpretación, con un equipo interdisciplinario, para brindarle a los vecinos un espacio donde mejorar su calidad de vida en el tiempo de ocio. Además se potenciaría a la ciudad ya que “EL PATRIMONIO ES UNA PALANCA HACIA EL DESARROLLO”.