Escribe Héctor Mandrioni: "Así como el árbol necesita de la tierra en la que hunde sus raíces y necesita del cielo con sus astros y estaciones para mantenerse en pie, lo mismo, el hombre, para mantenerse en su ser y para cumplir su misión, necesita del concurso de todo el universo. Es la misma idea que expresa L. Lavelle cuando afirma: 'La vocación del hombre aparece en el momento en que el individuo reconoce que no puede ser para sí mismo su propio fin, que sólo puede ser el mensajero, el instrumento y el agente de una obra con la que coopera y en la que el destino del universo entero se halla interesado.' (...)". ("La Vocación del hombre", editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1967, p.p. 55 y 56).

Veo, por la pantalla del televisor, bomberos intentando apagar un incendio. Han "controlado" el fuego, esto es, que el fuego no sigue expandiéndose, lo han cercado. Un periodista le pregunta cuestiones técnicas a un bombero y también cuánto gana. El bombero le contesta que no "gana" dinero. Son Bomberos Voluntarios. Dice: "una vocación". Han salvado vidas y cosas.

Médicos, enfermeros y todos los trabajadores de la salud cobran un sueldo por ejercer su vocación. Sueldo escasísimo. También salvan vidas, reparan heridas, alivian dolores. Otras veces no pueden y retornan a sus casas tristes, apesadumbrados.

Son muchas las personas que cuidan de otras, afortunadamente. Para cuidar del otro también hay que cuidarse a uno mismo, instrumento para cuidar a otras personas.

Cuidar es una vocación en sí misma. Cualquiera sea la profesión, oficio, trabajo desempeñado. Muchas personas cuidan a vecinos que necesitan atención. Les alcanzan comida o les hacen las compras, están atentos si hay que llamar a un servicio de asistencia médica, lavan sus ropas, entre tantas otras cosas.

Por la misma pantalla vi, lamentablemente, imágenes de gobernantes no respetando el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio), dirigentes políticos cruzándose acusaciones e improperios, y hablando en forma acalorada y gritando (probablemente impregnados de una vieja, y muchas veces implícita, creencia acerca de que "hay que gritar para que entiendan"), asaltos, fiestas clandestinas…

Contradicciones evitables, idas y vueltas, desacuerdos políticos para elementales acciones, enfrentamientos cruzados, convocatoria a "dar batalla", frases altisonantes y amenazantes, desplazamientos de responsabilidades, hacen sentir al ciudadano común desamparo ante una situación que es realmente grave, dudas (sumadas a la inevitable incertidumbre por el momento que estamos viviendo), aumento del temor, confusión.

Personas que no cuidan de sí ni de otros.

El cuidado es un componente del amor. Escribe Erich Fromm en "El arte de amar": "Que el amor implica cuidado es especialmente evidente en el amor de una madre por su hijo. Ninguna declaración de amor por su parte nos parecería sincera si viéramos que descuida al niño, si deja de alimentarlo, de bañarlo, de proporcionarle bienestar físico; y creemos en su amor si vemos que cuida al niño. Lo mismo ocurre con el amor a los animales y a las flores. Si una mujer nos dijera que ama las flores, y viéramos que se olvida de regarlas, no creeríamos en su 'amor' a las flores. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor." (Paidós, Buenos Aires, p.43).

Sabemos y sentimos que mucha gente en este momento carece de esa "preocupación activa". Son personas que por razones varias no están pudiendo comprender la situación que estamos viviendo o la niegan bajo la fantasía de omnipotencia ("no pasa nada", "exageran") o la desafían ("de algo hay que morir", "si te vas a morir, mejor que sea divirtiéndote"). Y si están en ejercicio de funciones de gobierno no hablan de los propios errores, destacan y criminalizan los de los otros y toman medidas que se dan de patadas con otras recientes. Ningún dirigente pidió disculpas por haber demonizado a las vacunas o a algunas de ellas. Ningún gobernante reconoció el error de haber habilitado el turismo en Semana Santa, hecho al cual le siguió cronológicamente un aumento exponencial de los contagios. Es lógico no sentirse "cuidado" por esas personas.

Podemos quejarnos y enojarnos (tenemos ese derecho). En este presente, y para no replicar lo que no nos gusta, deberíamos abstenernos de expresar el descontento en marchas masivas.

La sensación de no ser "cuidados" (apoyada en hechos realmente sucedidos) nos pone ante encrucijadas cruciales. O "tiramos la chancleta" y en el "dale que va" nos sumamos al descuido. O nos paralizamos y pensamos que ya nada depende de nosotros y nos damos por vencidos por el agobio. O tomamos en nuestras manos la porción de vida que nos corresponde y nos responsabilizamos, en la mayor medida posible, cada uno por sí mismo y por el otro.

Cuidar, cuidarnos. Porque formas fecundas de relaciones humanas son posibles. Porque no necesitamos autorización para asumirnos como individuos interdependientes los unos de los otros y perteneciendo a una comunidad que quiere plantearse vínculos más saludables, imbuidos amorosamente, entre personas que comprendan que sólo se puede ser libre entre seres humanos libres y que sólo se puede ser feliz entre seres humanos felices.