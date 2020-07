Este viernes pasado una abuela de barrio Villa Massoni de Zárate sufrió el robo de sus ahorros con la excusa de la pérdida de valor de los billetes.

“Sucedió cerca del mediodía. Llamaron a la casa de mis abuelos haciéndose pasar por mi hermano, supuestamente resfriado y con dificultades para hablar con normalidad. Le dijeron que mis papás estaban en el banco, que no podían comunicarse y que necesitaban hacer un intercambio de dinero porque los billetes de alta denominación, como los de $1000 o $500, estaban perdiendo valoración” señaló su nieta en diálogo con Enlace Crítico.

Acto seguido, “le solicitaron que lo que tenía ahorrado lo juntara y vaya anotando las cifras de cada uno de los billetes, para luego guardarlos en un sobre”. Tras convencerla por teléfono, una chica se acercó al domicilio para concretar el robo.

Pasaron algunas horas, y como la abuela no recibía novedades de su familia, decidió averiguar que había pasado. “Como a las seis de la tarde empezó a preguntarnos y decirnos de por qué no le habíamos contado nada de este intercambio, nosotros no entendíamos nada. Ahí cayó en lo que había pasado. Le sacaron muchísima plata y hasta se descompensó. Hubo que contenerla. Pudo haber pasado una desgracia mayor si entraban a la casa”.

“Fue todo de imprevisto. Nuestra abuela está al tanto de todo esto, le decíamos siempre que no se enganchara, de que cortara la conversación, pero le dieron tantas indicaciones que no tuvo tiempo de pensar de que se trataba de un engaño” manifestaron desde el entorno familiar de la damnificada.

Pero la lamentable historia se repitió en menos de 24 horas: “ese mismo día la llamaron de otro número con característica de Córdoba, diciendo que por ser clienta de Telecom desde hace 15 años había ganado una orden de compra por $70.000. Querían sus datos, pero esta vez cortó la llamada. Personalmente los contacté para ver que me decían a mi y hasta llegaron a amenazarme de muerte. Al día siguiente reiteraron la llamada con otra historia, mismo número, misma voz, le seguimos la corriente pero cortaron”.