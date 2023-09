Cuatro podios Nacionales para la Escuela de Patín del Club Carlos Pellegrini de Zárate

Por Osvaldo Tesoro... En la ciudad de Rio Segundo, Córdoba, se desarrolló la Copa Roberto Rodríguez en la que participaron patinadores de todo el país, como ya lo habíamos anunciado días anteriores el Club Carlo Pellegrini de Zarate llevó 8 patinadoras y 4 lograron ganarse un lugar entre más de 1000 participantes divididas en categorías.

En diálogo con Antonella Lucero nos comentó, “las categorías fueron numerosas la mayoría tenia mas de 50 participantes, pero las chicas lograron demostrar todo lo que entrenaron durante el año”.

En los próximos días se disputará en la ciudad de Neuquén, la Copa González Molina que concentra las categorías más altas del divisional C de la Confederación Argentina de Patín.

“El patín es una disciplina difícil, todas las chicas dieron todo lo que tenían, a veces los nervios juegan en contra, en definitiva estoy muy contenta con los resultados conseguidos” concluyó.

Los puestos fueron los siguientes:

Anabella Pavon - 5ta c 8 años 8vo Puesto

Milagros Mohlinger - 5tac 13 años 10mi puesto

Bianca Monge - 5tac 14 años 9no puesto

Bianca Caffarena - 5tac 14 años 8vo puesto

Julieta Bergara - 5ta c 11 años 14 puesto

Alma Castiglioni - 5ta c 12 años 14 puesto

Bianca Pérez - Escuela formativa mayores 16 puesto

Catalina Di Franco - Escuela formativa 11 años 25 puesto