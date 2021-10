Cronograma por los feriados del viernes 8 y lunes 11 de Octubre.

⚠️ Debido al feriado del fin de semana, la recolección de residuos domiciliarios al servicio de la empresa ENTRE se modificará de la siguiente forma:⠀⠀⠀⠀⠀

🗑 ¿Tenés recolección de domingos a viernes? El jueves 7 y el domingo 10 NO deberás sacar las bolsas a la vereda ni al contenedor. El servicio se realizará con normalidad los días viernes 8 y lunes 11 desde las 20:00hs.⠀⠀

🗑 ¿Tenés recolección diurna de lunes a sábado? El día viernes 8 y el lunes 11 NO deberás sacar las bolsas. El servicio se realizará con normalidad los días sábado 9 y martes 12 desde las 05:00hs.⠀⠀⠀⠀

🗑 ¿Tenés recolección los días lunes, miércoles y viernes? El viernes 8 y el lunes 11 NO deberás sacar las bolsas. Para este servicio ENTRE proveerá un refuerzo que realizara la recolección

excepcionalmente el día sábado 9 a partir de las 11 Hs.

El servicio volverá a la normalidad el día miércoles 13 a partir de las 05:00 hs

✅ No se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábado.