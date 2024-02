Cronograma de recolección de residuos en Zárate por el feriado de Carnaval

ℹ📍 CRONOGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL FERIADO DE CARNAVAL

• Recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes: NO sacar las bolsas el día lunes 12 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el día martes 13 desde las 21:00 hs.

• Recolección de residuos diaria diurna de lunes a sábado: NO sacar las bolsas el día martes 13 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el día miércoles 14 a partir de las 5:00 hs.

• Recolección de residuos diurna los días martes, jueves y sábados: NO sacar las bolsas el día martes 13 de febrero El servicio volverá a la normalidad el día jueves 15 a partir de las 05:00 hs. Como refuerzo para esta ruta se realizará una recolección diferenciada el día lunes 12 de febrero.

No se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días lunes, miércoles y viernes.

Barrido de calles no se realizará los días lunes 12 y martes 13 de febrero.