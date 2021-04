En consonancia con el Ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, su par en Seguridad, Sergio Berni, coincidió en la necesidad de incluir al fútbol dentro de las actividades a parar. "A veces irrita que suspendan clases y se juegue al fútbol".

En una entrevista radial en AM 910 el Ministro de Seguridad expresó que: "Me parece incluso, hasta desde el punto de vista funcional, una falta de respeto por parte del fútbol que, mientras la sociedad está parando, ellos sigan jugando. Me parece que cualquier tipo de motivación económica que pueda tener el fútbol, a través de los contratos previamente firmados, si un bar tiene que cerrar, si un shopping tiene que cerrar o cualquier pyme a las 8 de la noche tiene que cerrar, el fútbol no puede ser la excepción".

Las frases que dejó Berni

"Esos bypass que dan ahí, generan un incumplimiento generalizado o por lo menos un malestar generalizado de 'por qué el sí y yo no'. Y de eso se trata también el parar todo, porque cuando la ley es rigurosa, es rigurosa para todos. No hay posibilidad de discutir. Entonces salimos de la discusión si escuela sí, escuela no, si esto sí, si esto no. Y vamos a obtener resultados contundentes y con una situación social mucho más comprensible".

"Primero, cualquier medida restrictiva que se tome, siempre impacta positivamente en el resultado esperado. Segundo, las medidas restrictivas van a impactar mucho mejor a medida que se cumplan mucho mejor. Y tercero, para que haya un cumplimiento tiene que haber una regla generalizada, porque sino empezamos con las excepciones y las excepciones generan un incumplimiento de la norma".