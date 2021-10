(*Alumna de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 de Campana - Asignatura: Práctica Profesional 1 - Docente: Lic. Luciana Fernández).

En esta entrevista el médico del Hospital Municipal de Campana Damián Canavese aporta una clara mirada desde su experiencia en lo personal y profesional sobre el tema de salud que preocupó y preocupa a todos.

“Hasta el año pasado estuve trabajando en el consultorio y la guardia con la atención directa al paciente y eso genera mucho estrés, incertidumbre. No saber si te contagiaste o llevaste el virus a tu casa sin darte cuenta; o si estás poniendo en peligro a tu familia. Angustia de ver la evolución de algunos pacientes que atendés, o cómo se enferman compañeros de todos los días. Obviamente todo eso genera mucha ansiedad”, con estas palabras el doctor Damián Canavese, describió su experiencia en el área de epidemiología, área en la que se desempeñó en el lapso que va desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021.

El profesional brindó detalles sobre cómo se vivió desde su lado y cómo la pandemia lo movilizó y produjo cambios en su vida.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en el área de la salud?

“Bueno, es medio temprano todavía para decir qué impacto tuvo la pandemia porque todavía no terminó. Así que eso se evaluará cuando termine. Pero bueno, hay algunas cosas que son notorias, que son muy conocidas; como por ejemplo la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas que quedan con secuelas permanentes después de tener una enfermedad grave, que va a determinar que tengan un deterioro en la calidad de vida de los años que siguen.

Después, del punto de vista del sistema de salud, la cantidad de personas que requieren ser internadas hacen que las salas del hospital se llenen. Algunas de esas personas requieren internaciones en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y un tratamiento más intensivo que hace que se vayan ocupando las camas de la misma. Eso hace que llegue un punto en qué el sistema de salud tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo tenga un límite. Por lo que hace que aumente no solamente la mortalidad por covid sino por otras patologías también”

¿Qué modificaciones tuvieron que hacer ante esta pandemia?

“Las modificaciones fueron variadas y en todos los niveles, como para mencionar alguna de nivel público: el aumento de camas para internación, el aumento de respiradores en unidades de terapia intensiva que debería ser parte de la ampliación del sistemas de salud preparándose para una necesidad de internación mucho más alta de la que tenía. Eso, digamos, terminó en términos generales o globales. Y después yendo a lo particular, en la atención diaria también hubo muchas modificaciones, creo que la más importante es la adecuación a los protocolos, eso implica un montón de cosas, hay áreas de la medicina en que están acostumbrados o estuvieron siempre adecuados a protocolos, pero no todas las áreas, ahora todo el mundo tiene que adecuarse a uno, pero en todo nivel de atención y no solamente enfermería y la parte médica, sino también todos los camilleros, los administrativos de las instituciones, las personas que trabajan en limpieza, las personas que trabajan en mantenimiento. O sea, para todos existe un protocolo que en el área de salud es mucho más estricto que lo que se ve en la sociedad en general. Uno de los cambios que se hicieron para que nadie se contagie de covid estando internado en un hospital fue separar los pacientes que tienen covid de los que no. Que a veces es complicado, puede tener covid y no tener síntomas, entonces diagnosticar a cada uno de los pacientes que tienen covid u otra patología, así hacer una separación entre los que tienen y los que no. Tratar de que no se contaminen áreas dentro de los hospitales o clínicas como para mantener un ambiente seguro no solo para los pacientes sino también para los trabajadores.”

¿Cómo vivió o vive esta experiencia?

“Bueno eso se vive distinto dependiendo del rol que ocupás dentro del sistema de salud.

A partir de agosto del año pasado (2020) pasé a trabajar en el área de epidemiología, así que dejé de ver pacientes en consultorio. Eso quizá desde lo laboral también generan u poco de estrés por la cantidad de trabajo que hay, sobre todo los picos de infección, porque uno no solo tiene que hacer seguimiento de los pacientes que están con síntomas leves aislados en su casa para ver si necesitan cosas o cómo están evolucionando, sino también el rastreo de personas, por ejemplo que haya podido estar en riesgo por haber estado en contacto con el paciente infectado. En el ámbito laboral también, el cual muchas veces se producen conglomerados de contagio entre todos los trabajadores de un área, todo eso genera un trabajo, quizás que tiene que ser minucioso para que sea efectivo. Pero definitivamente, este tipo de trabajo de epidemiología se vive con mucho menos estrés o con menos angustia que estar expuesto al virus en la primer línea de atención.”

¿De qué manera impactó en su vida personal y familiar?

“Hubo suspensión de cumpleaños, de festejo de Navidad y Año Nuevo. Las reuniones familiares fueron muy pocas en el último año y medio.

Con todos los protocolos también cambió la forma en que nos manejamos con el tema de las compras, mucho más envío a domicilio que en otras ocasiones. Todos los comercios también se adaptaron a eso, así que lo aprovechamos como por ejemplo, la verdulería, la carnicería, el almacén, entre otros. Básicamente sería eso, aparte de los cuidados obviamente que todos conocen.”

¿Cree que las personas toman conciencia y siguen las recomendaciones de cuidado?

“No creo que las personas tomen verdadera conciencia de los cuidados, pero porque no toman verdadera conciencia de lo que significa el virus. Mucha gente sigue pensando que es un virus leve o que es una gripe más. Es muy diferente y tal vez la ignorancia o los medios de comunicación o la forma en que se informa la gente con las redes sociales. Hay muchas teorías conspirativas que hacen que la gente tenga una idea equivocada tal vez de lo que es el virus en realidad. El mundo está patas para arriba por este virus y no sabemos hasta cuándo.

Hay otras realidades que también juegan su parte en que la gente no tome conciencia de lo que significa y quizá no cumplan con todos los cuidados necesarios.”

¿Qué mensaje le dejaría a la sociedad?

“Me da la sensación que la sociedad está poco receptiva para los mensajes.

Una expresión de deseo, es que tomen conciencia. Pero para eso se necesita un montón de cosas. La mayoría de la gente toma conciencia cuando se enferma o cuando una persona de su entorno lo hace de una forma moderada o grave. No es la mejor, pero es la más efectiva:

hay que seguir cuidándose.”

(Imágenes ilustrativas)