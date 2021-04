Sarmiento de Junín fue el primer club de AFA en presentar un brote de contagiados en medio de la segunda ola de coronavirus en la Argentina.

Argentina está atravesando la segunda ola de coronavirus desde que empezó la pandemia y hoy se registraron más de 20 mil infectados sobre los casi 75 mil testeos que se realizaron. El fútbol argentino no le escapa al Covid y por eso AFA decidió volver a fase uno.

Ante la alarmante situación que se está viviendo, el médico de Sarmiento de Junín, Mario Rodríguez, expresó en CIELOSPORTS la necesidad de parar el fútbol. Justamente el club verde tuvo 20 infectados hace unos días atrás.

“Si, absolutamente. Desde el punto de vista epidemiológico-sanitario es una locura que se permitan los partidos cuando hay contagiados en un 20 por ciento de un plantel, y de ahí para arriba”, explicó el médico del Verde sin dudar al ser consultado si era necesario parar actualmente el fútbol argentino.

Y agregó: “con el 20 por ciento del plantel contagiado es un caldo de cultivo para seguir diseminando el virus, no hay ninguna duda. Desde el punto de vista epidemiológico-sanitario es una locura que se siga compitiendo todavía”.

Ante esta situación, y consultado por cómo están viviendo esta situación los jugadores de Sarmiento, Rodríguez contó que “los jugadores no tienen miedo. Saben que a ellos más que el aislamiento no les genera ningún problema, salvo que haya como conviviente una persona de riesgo. No hay una conciencia absoluta de que pueda pasar algo y no nos hacen planteos. Toma los recaudos y acatan las medidas”.

EL CASO DEL BROTE DE CORONAVIRUS EN SARMIENTO:

"Suponemos que la primera persona que se infectó, que lo hizo fuera del plantel, vino con una altísima carga viral y eso es lo que ha disparado”, empezó explicando Mario Rodríguez sobre el origen del brote de Coronavirus en Sarmiento. Y agregó: “dentro de la burbuja nos cuidamos, pero los jugadores no van a estar con barbijos en los entrenamientos y hay chances de contagios”.

Al profundizar en lo que creen en Junín, el médico de Sarmiento amplió diciendo que: “creemos que tuvimos la mala suerte que el primer caso que aparece es un día antes de una concentración. El viaje en un colectivo y compartir la concentración”.

Pensando a futuro, los clubes esperan comunicación desde AFA y Liga Profesional para saber cómo disminuir los riesgos y seguir en competencia. “Esto es un trabajo para la gente que está involucrada, nosotros nos hisopamos todas las semanas, lo hacemos lo más cercano a los viajes y tomar todos los recaudos, pero estamos expuestos a los viajes”.