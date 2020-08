El ministro de Salud porteño Fernán Quirós aseguró que la Ciudad evalúa un protocolo para que familiares de enfermos graves de coronavirus puedan despedirlos en vida.



“El tema del acompañamiento en los últimos días de vida es indispensable para la dignidad y el cuidado humano, por su puesto que es una enfermedad que tiene una serie de problemáticas técnicas y operativas para poderlo lograr pero hemos estado trabajando de cómo poder avanzar al respecto. Nosotros creemos que avanzar con un protocolo que permita y que facilite la visita a las personas en situación muy crítica”, contó este viernes el funcionario en conferencia de prensa.

En ese sentido, adelantó que la Legislatura porteña ya realizó un proyecto de ley sobre ese punto. “Seguramente en breve podremos implementar algunos protocolos que contemplen las dificultades operativas que hay en al terapia intensiva, que no ponga en riesgo a los familiares, pero que decididamente nos permita un despedir digno y humano como corresponde”, manifestó Quirós.

Sobre la situación de la pandemia en la Ciudad donde en los últimos días hubo un amesetamiento de la curva de contagios, el ministro advirtió que: “Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad”, afirmó.

Desde la llegada de la pandemia al país, en la Ciudad ya son 1.958 los fallecidos en el distrito y 81.750 los infectados. En ese sentido, Quirós mencionó que “la cantidad de casos todavía es muy importante. Cuando haya descendido críticamente o aparezca la vacuna estaremos en un escenario diferente”.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 62%, informó el Ministerio de Salud porteño. En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 279 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 47,9% (719 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 33% (1.653 sobre 5.000).