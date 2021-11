Pese a que 11 millones de bonaerenses se aplicaron ambas dosis de la vacuna, hubo un leve aumento de casos.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dejó la puerta abierta a un nuevo brote de coronavirus en el país incluso durante el verano, e insistió con las medidas de cuidado aunque por el momento descartó nuevas restricciones.

“En el verano podríamos tener algún tipo de rebrote pero no creo que nos lleve a tomar restricciones”, evaluó el Ministro de Salud, quien señaló que no iba a realizar afirmaciones categóricas porque la pandemia es muy cambiante.

En ese sentido, en diálogo con Radio Continental pidió “ser muy cuidadosos, seguir usando el barbijo y mantener la ventilación en lugares cerrados”, para mantener los casos de coronavirus al mínimo posible. Esta semana, los casos comenzaron a aumentar: pasaron de un promedio de 350 por día, a 460. Nada grave, pero encendió las alarmas en Salud.

Por otro lado, esta mañana el gobernador Axel Kicillof compartió el avance de la campaña de vacunación, que alcanzó a 14 millones de bonaerenses con la primera dosis, y a 11.4 millones con el esquema completo, un número superior al 82% y al 64% de la población, respectivamente. Además, comenzó a aplicarse una tercera dosis a mayores de 18 años con patologías de riesgo.

¿Qué va a pasar con el pasaporte sanitario?

Con un importante avance de la vacunación contra el coronavirus, los ojos están puestos en quienes no han querido inmunizarse. Nicolás Kreplak reconoció que miran la situación en los países europeos con preocupación, y la evidencia del hemisferio norte indica que la nueva ola avanza especialmente entre quienes no están vacunados.

A partir de esa información, aparece nuevamente sobre la mesa el interrogante de qué hacer con quienes no están vacunados, y como ya señaló INFOCIELO, se evalúa la posibilidad de aplicar un “pasaporte sanitario” para realizar determinadas actividades.

De todas formas, no será inmediato. El Ministro adelantó que no será una imposición del Gobierno, sino que buscarán que dicha medida, en caso de promulgarse, nazca de la sociedad. “Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general. Yo lo haría ahora para llegar preparados a una nueva ola, creo que la discusión es si se pone o no en riesgo a los demás”, sostuvo Kreplak.

El problema de los menores que no están inscriptos para vacunarse

Otra de las problemáticas que apuntó el Ministro son las familias que no anotaron a sus hijos e hijas en la campaña de vacunación. Según los datos que maneja el Ministerio de Salud, alrededor del 35% de los menores de 11 años no se anotó para recibir la vacuna contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

"Tenemos anotados 65% de la población de entre 3 y 11 años; es decir que hay un 35% de chicos que no lo han hecho", afirmó Nicolás Kreplak. "Tener entre un 35 o un 40% de los niños no vacunados es realmente preocupante", agregó. Y apuntó contra los medios antivacunas.

Por el momento, las directrices desde Salud son llevar adelante campañas de concientización. Pero no se descarta que la vacuna contra el coronavirus se sume al calendario obligatorio y comience a aplicarse junto a las demás vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación.