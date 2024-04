Continúan las castraciones gratuitas en barrios de la ciudad

👉 La Dirección de Castraciones, dependiente de la Secretaría de #Salud, sigue con su programa de castraciones gratuitas para perras y perros, gatas y gatos, de 6 meses en adelante y de todos los tamaños.

Vamos a recorrer todos los barrios.

📋Procedimiento ➡️ Los turnos se otorgan por orden de llegada a las 8:30 hs. con una cantidad limitada por día (los vecinos llegan antes de las 8 hs para asegurarse lugar):

📍Lintridis y French, Unión vecinal Barrios Unidos:

Lunes 29/4: 13 turnos

Martes 30/4: 30 turnos

Miércoles FERIADO no se castra

Jueves 2/5: 30 turnos

Viernes 3/5: 13 turnos

💡Se anotará únicamente a los vecinos que lleguen con el animal en ayunas.

Requisitos ➡️ Ser mayor de 18 años. Es obligatorio permanecer en el lugar hasta que se entregue el animal despierto. Los gatos deben ir en bolsa de red, mochila o transportadora (no en caja, sueltos ni con correa). Llevar una manta para tapar a los animales cuando salen de la anestesia.

❗️Atención: este servicio NO se suspende por lluvia y se va a continuar en el tiempo, de manera itinerante por la ciudad, para acercarlo a todos vecinos (igualmente se castran en todos los puntos, animales de cualquier barrio).