El edil de Juntos UCR, Norberto Toncovich, se refirió a la última sesión del HCD, "La economía y la salud no son temas que les interese a los concejales del oficialismo", enfatizó.

Luego de la sesión de este último jueves, el concejal y dirigente de la UCR manifestó su preocupación ante la falta de "empatía" de los concejales del frente de todos, "nos preocupa el estado del hospital Virgen del Carmen, por este motivo nos parecía importante tratar rápidamente el pedido de informes que le solicita respuestas al gobierno de Osvaldo Cáffaro sobre los $50 millones destinado a dicho nosocomio".

"Lamentablemente a los concejales oficialistas y a sus "aliados" no les preocupa dicha situación y dejaron que el tratamiento se postergue un poco más".

Al tiempo que Toncovich remarcó, "otros de los temas que nos alerta es la falta de solidaridad, es importante que la política de un gesto hacia la sociedad, debemos congelar los sueldos del Intendente, los funcionarios y los concejales, además de eliminar por un tiempo los gastos de representación del Intendente Osvaldo Cáffaro", "el ajuste debe ser para todos, no podemos estar ajenos a la realidad".

Además, el concejal se refirió a temas de la coyuntura nacional, "Está claro que la empatía no es una característica del oficialismo", enfatizó Toncovich, "la respuesta está en el miserable aumento que se les brindó a los jubilados, son el sector de la sociedad más postergado, la inflación está haciendo desastres con ellos y el gobierno no lo ve o que no le interesa".

"Un dato no menor es que la inflación siempre queda por arriba de los sueldos de nuestros jubilados", "esperamos que el nuevo "superministro" Sergio Massa cumpla con sus antiguas promesas y ponga a nuestros jubilados en el lugar que se merecen", exclamó el dirigente y concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich.