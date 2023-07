Concejal Toncovich: “es importante que el domingo 13 de agosto vayamos todos a votar”

El concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich, se refirió a las próximas elecciones PASO, “las elecciones provinciales han demostrado una participación muy baja, todo el arco político debe trabajar para revalorizar la acción de ir a votar, cuidemos nuestra democracia”, enfatizó.

Norberto Toncovich quien se encuentra recorriendo la provincia de Buenos Aires con la lista de La Fuerza del Cambio, comentó, “es muy importante que este 13 de agosto todos vayamos a votar, no renunciemos a nuestros sueños”, a lo que sumo, “el no ir a votar solo beneficia a las grandes estructuras partidarias que pueden movilizar, es importante que esto no suceda”.

Al tiempo que Toncovich comentó, “les pido que no solo vayan a votar ustedes, convenzan a cada vecino, a cada amigo y cada amiga, que lo que está en juego es el futuro de la Argentina. Tenemos que ir a votar, es la única manera de rebelarnos contra este sistema que no quiere que cambie nada”. “El voto es el lenguaje universal del pueblo y de la rebeldía”.

“La baja participación nos viene alertando, estamos convencidos de que es hora de involucrarnos. No solo nosotros; sino que tenemos que involucrar a cada argentino, a cada argentina a pensar, armar y hacer un nuevo país. Los argentinos tenemos un dolor común y necesitamos un sueño común”, finalizó el concejal de Juntos UCR, Norberto Toncovich.