El HCD de Zárate el día jueves no pudo sesionar, “el Intendente no acepta ser minoría en el Concejo, no logra entender lo importante que es dialogar y llegar a consensos”, explicó el concejal de Juntos – UCR integrante del interbloque Juntos Zárate, Norberto Toncovich.

“El día jueves estuvimos junto a los concejales de Juntos - PRO, PJ, Frente Renovador y Peronismo Renovador esperando que nos abrieran la puerta del Concejo Deliberante para poder sesionar y representar a los vecinos que nos votaron”, explicó.

“Necesitamos un Concejo abierto y activo, y estamos comprometidos a trabajar en esta línea siempre, no vamos a permitir que bloqueen el HCD. El Intendente Cáffaro a través de sus concejales pretende pausar nuestras voces, la ciudad no puede esperar, necesitamos sesionar YA”.

Al tiempo que Toncovich sumó, “sino sesionamos no podemos dar respuestas a los vecinos que nos votaron, temas como la seguridad, el agua, la falta de mantenimiento en los espacios públicos y la tan espera respuesta para los alumnos del Tatú no pueden esperar por un simple capricho de un Intendente municipal”.

Para finalizar el edil radical comentó, “Cáffaro junto a 4 o 5 concejales no pueden dejar sin sesionar el HCD, creo que al Intendente le tocará aprender a dialogar, nosotros solo buscamos dar respuestas a los problemas que nos plantean nuestros vecinos”.