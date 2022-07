La Concejal de Juntos Victoria Semeria Olmos se refirio a la Consulta Popular del Municipio en la Ciudad de Lima diciendo: “El 90% de los limeños no fue a votar, porque no creyeron esta farsa armada por Cáffaro, totalmente deslegitimada donde sólo hubo 889 votos válidos de 12.000 electores habilitados y con respecto a la última elección de delegado bajó en un 70% la participación, ya no engañan tan fácil a la gente. Hubieron más avales que votantes, totalmente deslegitimado el acto.”

Semeria tambien hizo referencia a la cantidad de votos comparados con la eleccion del 2019. “No es representativo un número así, incluso quien ganó lo hizo muy por debajo del desempeño de quien perdió en 2019. Yo renuncié a la Junta Electoral y decidimos no participar porque era una elección interna del caffarismo para elegir su funcionario y así se lo hicimos saber a la gente para que no entre en esta farsa.”

A su vez, la concejal se refirió a las responsablilidades del estado de la Ciudad de Lima y dijo “Cáffaro es el único responsable del mal estado en que está Lima, dónde prometió un hospital y sólo hay un centro de atención médica, dónde le quita presupuesto millonario cada año y las calles siguen detonadas y con esto quiere repartir responsabilidades, por suerte la gran mayoría del pueblo de Lima no avaló esta farsa.”

Para finalizar, Victoria explicó que “desde el inicio estuvo viciado de origen esta farsa, somos oposición y no entramos en el juego de Cáffaro, y lo publicamos en su momento. Vamos a seguir defendiendo los intereses de los limeños en el Concejo Deliberante.”