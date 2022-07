“Es lógico que el 90% de los limeños no fue a votar, basta saber que mientras los funcionarios municipales se pavoneaban en esa farsa electoral asaltaban un kiosco a pocas cuadras. Lima ya tiene más de 30.000 habitantes y es la ciudad donde el intendente Cáffaro dijo que invirtió en un hospital pero hoy no hay ni médico de guardia y las personas valiosas que trabajan en la sala de atención renuncian permanentemente” dijo la concejal de JUNTOS, Victoria Semería.

Semería quien fue titular de Pami Lima durante años, explicó que: “Desde hace rato los profesionales medicos y no medicos de la salita Aleotti se van, porque el Municipio los ha abandonado y no da respuesta por no tener una política sanitaria. Lima y sus ciudadanos están en una situación delicada a nivel de salud y hay que decirlo.”

“Lo dijimos cuando se llevó a Lima a categoría de ciudad, que aún necesitaba tener infraestructura adecuada para el crecimiento que tuvo y que va a tener, y hoy la salud por parte del Municipio deja mucho que desear, es paupérrimo” dijo la edil.

Para finalizar, concluyó que “Nuevo Zárate le debe mostrar a los limeños y zarateños dónde está el hospital que tantas veces dijeron haber hecho, una gran mentira, de Núñez que se fue en plena pandemia y de Cáffaro.”