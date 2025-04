Concejal Olivera: “Propato después de 8 meses vino a Zárate de excursión”

“Todavía no sabemos a dónde se llevaron los 49 patrulleros que dijo que dejaba en campaña, es una mentirosa serial” dijo el concejal zarateño.

En una jornada álgida del Concejo Deliberante, el concejal Olivera fue consultado sobre las críticas de la diputada nacional Agustina Propato sobre la gestión local y respondió: “ella vive en capital, y es de Las Flores, debería haber aprendido que en Zárate nos arreglamos entre zarateños”.

Sin dudar el edil oficialista afirmó: “ella fue funcional a Cáffaro, dejaron un partido detonado y hoy el intendente Matzkin debe invertir el triple en seguridad, porque lo que la diputada dijo que le dejaba a Zárate en campaña electoral fue una farsa, hoy no está, hoy no existe, pero ella no se da cuenta porque debe vivir en una de las zonas más ricas de la capital”.

Olivera se explayó también las obras que está haciendo el Municipio y dijo “un año bacheando calles, no porque nos guste, sino porque Cáffaro desatendió todo, hoy estamos invirtiendo y el COZ se ve en la calle dando prevención y acción y estamos realizando obras tan postergadas en el barrio 6 de agosto y en la calle Lintridis, donde los que se decían representantes de los más humildes los dejaron siempre en el olvido, y en esto lo la hago cargo a la diputada porque no conoce los barrios.”