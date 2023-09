Concejal Natalia Blanco: “Grindetti apoya nuestra causa de correr los dos peajes que atraviesan Zárate”

La candidata a concejal por Juntos por el Cambio, Natalia Blanco, aseguró que “la causa de correr el peaje debe ser única entre todos los candidatos, Matzkin comprometió a Grindetti para que cuando sea Gobernador lleve ese reclamo como una causa justa de la Provincia de Buenos Aires ante la Nación”.

La visita del candidato a Gobernador por Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, trajo aparejado un tema que no estaba en agenda: los dos peajes que atraviesan el Partido de Zárate. “Es por ello que nosotros como espacio político lo tomamos como bandera, correr esos peajes que son un estorbo para el desarrollo y la movilidad de los zarateños y limeños, no basta con facilidades de paso, ya pasó mucho tiempo que los zarateños y limeños somos los únicos que tenemos dos peajes atravesando nuestro partido y necesitamos un intendente como Matzkin que tiene en claro que no se puede seguir así” expresó la concejal Blanco quien encabeza la lista de concejales de Juntos por el Cambio.

“Hay que ser muy exhaustivo para encontrar un caso parecido, pero si no lo ponemos como política de estado esta situación va a seguir al futuro, no debemos naturalizar que tengamos que pagar para cruzar en el km 100 o para transitar hacia o desde el sector de islas, no es una cuestión de cuánto vale, sino una cuestión de la integridad del partido de Zárate, nosotros somos zarateños y limeños desde siempre por eso hicimos que Grindetti se comprometiera en caso de ser Gobernador a insistir fuertemente en la Nación para lograr esto” expresó Natalia Blanco al término de la charla que brindó Grindetti junto a Matzkin a los comerciantes.

Para finalizar, Blanco exhortó a que “tenemos propuestas concretas, conocemos Zárate y la transitamos desde siempre, creo que lo mejor para nosotros es un intendente zarateño”.