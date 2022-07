La ordenanza que había vetado el intendente Cáffaro de “corredores escolares seguros” de autoría de la concejal Natalia Blanco (JUNTOS) fue tratada nuevamente en el Concejo Deliberante y con 15 votos finalmente se le dió vuelta dicho veto por lo que la ordenanza será finalmente promulgada. "Agradecimiento a los vecinos que con sus firmas acompañaron la iniciativa" señalaron desde el bloque.

“Insistir a un veto necesitaba al menos del acompañamiento de 14 concejales, pero se aprobó con 15, el caffarismo no votó pero ya no hay excusas para que los chicos en los tramos en que van y vienen de ls escuelas no sean víctimas de violencia y robos.” dijo la concejal Natalia Blanco.

“Agradecemos a los cientos de vecinos que nos fortalecieron firmando la adhesión a este proyecto que ahora es ordenanza, cuando desde JUNTOS tenemos que controlar férreamente al ejecutivo lo hacemos, y cuando presentamos propuestas también” prosiguió Blanco.

En la sesión Blanco dijo que “las políticas de prevención las debe diseñar el municipio, y hoy estamos ante una gestión que no tiene ideas ni decisión de combatir la violencia en las calles y la inseguridad reinante. Hoy la mayoría de la fuerzas que representan al vecino pusieron los límites republicanos sobre la mesa ante el veto a esta iniciativa por parte del intendente.”